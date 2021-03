Mhoni Vidente nuevamente habló del Programa Hoy, emisión que ha estado en el ojo del huracán desde que su querida productora, Magda Rodríguez murió. Esta vez la pitonisa predijo el fracaso del programa matutino y que una pieza importante será despedida. ¿Galilea Montijo, Andrea Legarreta o Raúl Araiza?. ¡Sigue leyendo, tenemos los detalles en La Verdad Noticias!.

La cubana compartió que finalmente la caída del rating del matutino estrella de Televisa después de la partida de Magda Rodríguez cobrará factura, por lo que "no le da mucho tiempo" a la tía de Andrea Escalona al mando del programa de televisión.

“Yo no le visualizo mucho tiempo a la hermana, que es Andrea Doria... no la veo que mucho tiempo vaya a estar, ya llegó un productor hombre”.

“Que yo creo le van a dar un programa en otro canal... Lamentablemente, hubo muchos tropiezos, no ha podido salir adelante”.

Mhoni Vidente predice fracaso del Programa Hoy

La astróloga cubana habló del Programa Hoy

Mhoni Vidente, la conocida astróloga comenzó a hablar del tema del "Turry" Macías e indicó que lo mejor es no meterse en problemas y si alguien no quiere hacer algo o no está convencido, mejor no lo hagas; indicó que probablemente el problema de la voz en "off" del programa podría ser la tragedia a la que Magda se refirió en uno de sus sueños.

Quien se hiciera famosa gracias al programa Sabadazo, compartió que desde la partida de Magda las cosas han ido bastante mal en el Programa Hoy y que hay una vibra negativa en el lugar, por lo que deberían limpiar para que puedan salir adelante.

“...pero hay una energía muy oscura todavía, necesitan limpiar ahí para que levanten... se visualizan cosas todavía más graves”.

Mhoni indicó durante su controversial consulta que dos personas más de la producción saldrán, además de Andrea Rodríguez Doria, y que quien tomará el mando de Hoy será un hombre

“Yo visualizo que como quiera a dos personas más las van a sacar del programa, van a estar renunciando, lo más seguro una asistente de la producción o uno de los comentaristas o uno de los conductores, porque traen la energía muy negativa'', aseguró para Aquí contigo.”

Recientemente, en el mismo programa, Mhoni Vidente compartió haber soñado con Magda Rodríguez, quien le señalaba que vendrían cosas muy negativas para el Programa Hoy, pero también había noticias buenas, pues aseguró, su hija Andrea Escalona debería dejar de llorar y disfrutar la vida ya que muy pronto se convertirá en madre.

