Mhoni Vidente predice boda de Kate del castillo

La astróloga Mhoni Vidente ha desatado una gran polémica por su declaración sobre la boda de Kate del Castillo.

Mhoni Vidente predijo para Kate Del Castillo:

“La veo que se nos casa (…) veo que se llega a juntar con un artista mucho más joven que ella, diez o doce años, (…) va a seguir con las producciones en cuestiones de teleseries, gana un premio internacional y también va a querer ser mamá (…) con un vientre de alquiler”.

Kate del Castillo tuvo un encuentro con El Chapo, por lo que la vidente también hizo una fuerte predicción para el narcotraficante.

Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el Dic 5, 2017 at 1:16 PST

Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo) el Nov 13, 2017 at 11:11 PST

Durante los pronósticos que anunció en la entrevista que brindó para un diario en México, la vidente expresó:

“Veo que “El Chapo” fallece este año, “El Chapo” lamentablemente fallece en la cárcel de un paro respiratorio que yo creo que no va a aguantar la depresión o la angustia que lo está llevando y queda como un mito”.

Kate del Castillo y El Chapo

Kate del Castillo no se arrepiente de sus contactos con Joaquín "El Chapo" Guzmán. La actriz mexicana explica en un video los motivos que la impulsaron a iniciar las conversaciones con el líder del Cartel de Sinaloa, una decisión que le causó “un montón de problemas” y cuyas consecuencias asegura que acepta.

“Hoy aún no puedo regresar a mi país. Eso es así. Asumo la responsabilidad. Lo haría de nuevo, exactamente igual”, dijo Kate del Castillo.

“Las cosas no siempre salen como uno las planea y a pesar de todo lo que he vivido a consecuencia de mis actos, además de enfrentarlos con dignidad y fuerza, no me hacen arrepentirme”, explica Kate Del Castillo en un texto cedido a El Universal y que acompaña al video.

Filtran fotos íntimas de Kate del Castillo

Kate del Castillo fue víctima de un criminal cibernético y algunas fotos íntimas de la actriz se filtraron en la red este jueves.

Un día antes de que hackearan a la actriz de 45 años, lo mismo había ocurrido con Montserrat Oliver, presentadora, modelo y amiga de Kate.

Filtran fotos íntimas de Kate del Castillo en mismo sitio que exhibió a Monserrat Oliver (+fotos) pic.twitter.com/hN2ImEFIV1 — Abraham Mojia (@AbrahamMojia) 22 de diciembre de 2017

Tal y como pasó en ese caso, fue en el sitio Dono Leaks en donde se dieron a conocer las imágenes en las que Kate aparece en ropa interior o completamente desnuda ante la cámara.

Hasta el momento Kate Del Castillo no ha hecho ninguna declaración sobre la invasión a su privacidad, pero la semana pasada, ella misma compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece sin ropa. Junto a aquella imagen artística, creada para una plausible campaña de PETA, la mexicana escribió:

"Primero desnuda que vestir pelaje".