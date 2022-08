Mhoni Vidente predice al ganador de La Academia 20 Años ¿Será Rubí?

La predicción de la pitonisa cubana ha causado gran controversia en redes sociales.

La Academia 20 Años llegará a su fin este fin de semana y el público comienza a cuestionarse quién será el ganador o ganadora de esta edición de aniversario. Sin embargo, esta duda podría quedar resuelta gracias a la predicción de Mhoni Vidente, misma que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

En primera, la pitonisa cubana felicitó a la producción de TV Azteca por reinventarse y elegir a alumnos muy talentosos para luego asegurar que se ha tratado de una generación muy polémica. Posteriormente, ella vaticinó que Nelson y Cesia se disputarán el primer lugar de la competencia de canto.

La pitonisa cubana asegura que el primer lugar está entre Cesia y Nelson.

“Yo veo que gana Nelson o esta niña, Cesia. Nelson o Cesia”, declaró Mhoni Vidente, quien reveló que le gustaría ver ganar a Nelson por considerarlo un joven talentoso, caso muy contrario a lo que piensa Alexander Acha. Incluso, sugirió que él y Cesia deberían hacer una gira como dueto, misma que sin duda sería todo un éxito.

Mhoni Vidente arremete contra Rubí

No obstante, el detalle que llamó la atención es que la pitonisa cubana arremetió en contra de Rubí al asegurar que no canta ni tiene talento alguno y que tampoco merece estar en la final de La Academia 20 Años, algo que ha sido muy discutido por el público que sigue el programa de canto de TV Azteca.

“Rubí no tenía nada que pasar, quieren seguir haciendo polémica, no canta, no actúa, no nada… Recordemos que cantar es un talento, abres la boca y cantas, nada más lo perfeccionas, tomas escuela, pero yo creo que aunque Rubí tome escuela, nada”, fueron las polémicas declaraciones de Mhoni Vidente ante las cámaras de El Heraldo Televisión.

Escucha las declaraciones de la pitonisa cubana a partir del minuto 28:10.

¿Cuándo es la gran final de La Academia 20 Años?

Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés competirán por ganar el premio de un millón de pesos y la oportunidad de trabajar con la disquera Sony Music.

La gran final de La Academia 20 Años será transmitida este sábado 13 y domingo 14 de agosto a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 8pm (Hora CDMX). Recordemos que el programa también puede ser visto desde la app de TV Azteca, disponible para su descarga en las plataformas de Google Play y la App Store.

Fotografías: Redes Sociales