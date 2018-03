Mhoni Vidente lanza horóscopos para el 21 de Marzo

Monhi Vidente lanza horóscopos para el 21 de Marzo

En pleno inicio de la primavera Mhoni Vidente lanzó los horóscopos para el 21 de Marzo, signo por signo la vidente se dio a la tarea de predecir lo que les espera para este día.

Aries

El ardor de la pasión puede ser muy bien correspondido por su pareja esta noche. Prepare el champagne y dispóngase a disfrutar de una velada que no olvidará pronto. En el día de hoy, lo mejor será que no confíe demasiado en la buena suerte para concretar sus planes. Propóngase metas claras y trabaje duro para conseguirlas. No se rinda. En el plano laboral, verá que sí se propone hacer todo en un mismo día, solo logrará confundirse y confundir a los demás. Administre bien su tiempo. Nadie puede hacer cinco cosas a la vez. Además, corre el riesgo de perderla buena imagen que de usted tienen sus jefes.

Números de la suerte: 12, 14, 22, 27, 35, 36.

Tauro

Llenarse de ocupaciones no servirá para aliviar la pena que está sintiendo. Esto sucede gracias a la pésima posición de Marte y de Plutón. Trate de darle tiempo al tiempo. Será lo mejor. El romanticismo de algún nativo de Piscis podrá crear un clima muy propicio para tener una sincera relación con Tauro. El buen humor volverá a reinar después de la dura etapa vivida y tendrá interés en realizar actividades que lo hagan escapar de la rutina y Ie permitan sentir que la vida se renueva a cada instante. Intente abandonar su rutina sedentaria y salga a divertirse. Recuerde que alguna vez usted tuvo una vida social.

Números de la suerte: 17, 18, 23, 28, 37, 45.

Géminis

La rutina no lo agobiará si introduce modificaciones en su trabajo, no importa cuán pequeñas sean. Trate de ponerle a su día a día esa cuota de creatividad tan característica de los Gemelos. Detrás de un rostro soñador y una personalidad predispuesta a socorrer a toda alma en pena, puede esconderse el más sensual de los amantes. No deje escapar la oportunidad de caer en sus redes. Usted aún no ha reparado en ese nativo de Cáncer que siempre se encuentra cerca de usted en el trabajo. Adelante, los astros están de su lado.

Números de la suerte: 11, 15, 21, 26, 35, 36.

Cáncer

Su panorama económico comienza a ser cada vez más prometedor. Lo notará claramente a partir del día de hoy. Puede invertir sin riesgo. Adelante. La jornada de hoy transcurrirá entre papeles de trabajo, reuniones y mucha rutina. Sin embargo, la noche será verdaderamente apasionante. No se le ocurra quedarse en su casa o menos preciar invitaciones. Esta noche es de los Cangrejos. Deje de lado los formalismos. Utilice su espontaneidad para hacer las averiguaciones que está necesitando. Siempre y cuando se trate de resolver problemas familiares y no de saldar cuentas personales, todo vale para llegar al fondo de la cuestión.

Números de la suerte: 15, 20, 28, 29, 45, 49.

Leo

Un grupo de personas que conocerá hoy lo ayudará a ampliar su visión de Ia realidad. Trate de no cerrarse en sus propias convicciones y escuchar con detenimiento cada palabra. Le será muy útil En el plano afectivo, verá que su capacidad de seducción esta noche estará en su punto máximo de esplendor. La Luna Io beneficiará desde una posición muy afín. No olvide ese llamado que tiene pendiente. Será, además, un día ideal para hacer las paces con familiares, amigos 0 vecinos con quienes, hace tiempo, se encuentra disgustado. No desaproveche esta oportunidad. Mercurio acompañará sus pasos. Adelante.

Números de la suerte: 5, 6, 9, 16, 21, 25.

Virgo

En el día de hoy es muy posible que se sienta cansado y agobiado. El tránsito de Marte le producirá este estado. La realización de un viaje corto Ie devolverá el optimismo y las ganas de vivir. Además, en este día, su intuición se verá realzada y se convertirá en su mejor aliada. ¿Por qué no arriesgarse a realizar inversiones a mediano o largo plazo? Inténtelo y no lo piense tanto. Otra cosa que debería tener presente en este día es salir de su encierro. Si abandona su auto impuesta soledad, conocerá gente sumamente interesante. Salga y vaya en busca de aventuras. Adelante.

Números de la suerte: 19, 34, 35, 36, 41, 48.

Libra

Su interés por la música y toda otra expresión artística tendrá un inmejorable sitio en la actividad que ha de desarrollar junto a algún amigo o compañero nativo de Piscis. Organizar la reunión cotidiana de camaradería en el ámbito laboral le brindará más de una satisfacción. Hágase cargo de la parte artística y recibirá cálidos elogios. Adelante. En el plano afectivo es posible que surja cierta nostalgia por amores del pasado. En vez de llamar por teléfono, mire fotografías y cúrese la nostalgia. No cometa errores de los que más tarde se arrepentirá. Cuide un poco su dieta. Si sigue comiendo mal padecerá algunos trastornos estomacales. Recuérdelo.

Números de la suerte: 15, 22, 30, 42, 43, 45.

Escorpión

Si esta en pareja con algún nativo de Acuario, hoy decididamente usted tendrá que aclarar algunos puntos con el extravagante compañero con el que comparte su hogar. De una vez y por siempre habrá que ponerlas cosas en su lugar. El vínculo tiene condiciones que Acuario deberá respetar. No puede manejarse con la libertad de Ia soltería. Sea firme. En otro orden de cosas, sepa que sus preocupaciones afectivas pueden distraerlo de sus ocupaciones laborales. Ponga las cosas en su lugar antes de que alguno de sus jefes se encarguen de señalarle sus errores. Máxima atención.

Número de la suerte: 2, 7, 9, 14, 24, 48.

Sagitario

En este día deberá tener cuidado con las pequeñas distracciones que pueden derivar en conflictos serios, en especial en todo lo que se refiere a su ámbito laboral. Intente resolver un problema por vez será lo mejor. Con frecuencia se sentirá agotado al tratar de convencer a algún amigo nativo de Cáncer de que la vida debe ser una fiesta en lugar de convertirse en una rutina insoportable. Sin embargo, su idealismo lo llevará a sacudir el polvo de los hábitos y así podrá llevar a su fiel amigo de viaje. El se lo agradecerá. Es hora de ponerse al día con sus familiares y devolverles alguna llamada. No demore más. Hágalo.

Números de la suerte: 4, 7, 13, 14, 31, 32.

Capricornio

El día de hoy se presenta ideal para pasarlo en compañía de sus hermanos y sobrinos. Proponga una salida usted mismo y disfrute de los buenos momentos que la vida familiar Ie tiene reservado para usted. Acepte invitaciones que puedan derivar en el conocimiento de nuevas amistades. No se arrepentirá y es posible que alguna de ellas se transforme, con el tiempo, en otra cosa. Adelante. Cuide su cuerpo si no quiere tener dificultades orgánicas más adelante. Visite al médico clínico y evalúe si hay algún exceso o vicio dentro de su alimentación diaria que podría suprimir. Mejor que curar, es prevenir.

Números de la suerte: 1, 3, 27, 35, 37, 41.

Acuario

Hoy es posible que pueda lucir su talento profesional ofreciendo soluciones que sólo a usted pueden ocurrírseles. Gane puntos y saque provecho de las situaciones en la que los astros lo pondrán a prueba. En el plano afectivo, verá que el deseo de gozar de los placeres sensuales se apoderará de usted en esta jornada. Permítase disfrutar sin culpa de una jornada por demás intensa. Si piensa que está enfermo, vaya al médico. Con paralizarse de terror no va a curarse de nada. Deje atrás sus especulaciones que no lo conducen a ningún lado y sáquese las dudas de una vez.

Números de la suerte: 4, 5, 8, 10, 33, 42.

Piscis

En el plano afectivo, podrá hoy invitar a su amor a disfrutar de una linda película. Repare así el daño de múltiples discusiones anteriores. Verá como poco a poco las cosas se recomponen entre usted y su ser amado. Si lo que busca es obtener importantes beneficios económicos, propóngale a su socio o compañero nativo de Cáncer la realización de un trabajo en común. Ustedes son muy buenos amigos y se comprenden con gran facilidad, lo cual llevado al terreno laboral puede dar frutos generosos. No desaprovechen las cualidades que comparten. Vigile los vicios. Es posible que alguno de ellos hoy le juegue una mala pasada.

Números de la suerte: 6, 14, 19, 30, 32, 38.