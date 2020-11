Mhoni Vidente, la historia de la famosa astróloga de las estrellas

Mhoni Vidente, la historia de la famosa astrologa de las estrellas

Mhoni Vidente ganó reconocimiento internacional por sus notables predicciones psíquicas y por haber protagonizado varios programas de televisión, incluidos "Sabadazo" y "Noches con Platanito”, por lo que se le conoce como la astróloga de las estrellas.

En julio de 2014 creó su canal oficial de Mhoni Vidente en YouTube para compartir su contenido relacionado con el horóscopo.

Mhoni Vidente ha acertado en diversas predicciones, como la caída de la aeronave de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron tras el pronóstico de "la muerte de políticos importantes en México"; a ese se le suma el sismo del 19 de septiembre del 2019 y otros sucesos de la historia y de la farándula mexicana e internacional.

¿Quién es Mhoni Vidente?

La astróloga Mhoni Vidente, a quien se le conoce actualmente como una de las personalidades más importantes dentro de la adivinación, nació el 21 de marzo de 1997 en Cuba. Desde muy pequeña no se sintió con el cuerpo con el que nació pues él es una mujer transgénero, es decir que fue hombre.

"Mhoni Vidente nace siendo hombre pero desde chiquita con tendencia a ser mujer. Mi mamá era cubana y mi papá mexicano de Monterrey, por eso tengo familia en Monterrey y una casa en Monterrey. Por eso soy muy fuerte porque la gente del norte es fuerte", mencionó Mhoni en sus redes sociales.

Mhoni Vidente nació en Cuba y pasó algunos meses tras las rejas.

Según datos confirmados por la cubana y retomada por La Verdad Noticias, Rafael Martínez de León, nombre real de Mhoni Vidente, al no tener dinero tuvo que trabajar vendiendo su cuerpo al mejor postor e incluso afirma que perdió su virginidad en manos de un extranjero a cambio de un poco de dinero.

Estuvo ganando dinero de esta manera hasta los 17 años, cuando la policía lo aprehendió y quedó tras las rejas por varios meses, donde nuevamente para salvaguardar su integridad tuvo que mantener relaciones con otros presos con el fin de que no fuera golpeado.

Cuando salió de la prisión decidió convertirse completamente en mujer pues no le agradaba verse al espejo como varón así que se sometió a tres cirugías reconstructivas que lograron el cambio de la vidente.

¿Por qué se llama Mhoni Vidente?

Rafael Martínez de León decidió llamarse Mhoni Vidente ya que decidió usar la palabra Money en inglés, pero para darle un toque más personal decidió escribirlo como Mhoni y la palabra Vidente en relación a poderes que ella asegura tener.

La videncia comenzó a brotar en su ser cuando el 13 de mayo de 1989 mientras iba corriendo hacia un árbol de aguacates, donde tenía colgada su ropa y que comenzaba a mojarse por una fuerte lluvia, le cayó un rayo; su onda expansiva le atravesó todo el cuerpo y la dejó completamente inconsciente.

Origen de su poder psíquico y clarividente

Mientras ella se debatía entre la vida y la muerte recuerda haber soñado que se encontraba en el purgatorio, un lugar donde pudo ver a mucha gente y varios demonios mientras que ella observaba todo desde un rio angosto sobre el que estaba parada sin hundirse y además pudiendo caminar.

Mhoni Vidente recuerda que toda la gente que estaba ahí la quería tocar y hacer daño, pero de repente apareció una mujer vestida de blanco que flotaba y lentamente se iba acercando a ella; luego la tocó del brazo y le dijo que fuera con ella sintiendo una gran paz y calidez.

De repente mientras iba caminando con esa mujer, Mhoni Vidente despertó y vio a su abuelita cuidando de ella en el hospital. Unos días más tarde se le volvió a aparecer la “señora de blanco” quien le aseguró que a partir de ese momento su misión sería decirle a las personas lo que le depararía el futuro y que además ella cambiaría su camino por uno lleno de rectitud.

Mhoni Vidente se ha vuelto muy famosa en redes sociales tras varios aciertos.

Más tarde Mhoni Vidente se dio cuenta que esa misteriosa mujer no era otra sino la mismísima Virgen de Fátima. A partir de ese momento la Virgen de Fátima ha sido el estandarte de Mhoni Vidente quien asegura siempre está con ella acompañándola cuando hace algún tipo de predicción, siendo una de sus primeras cuando vio venir la muerte de su abuelita y luego la misma Virgen le dijo que 13 años más tarde ella se volvería famosa.

Gracias a sus nuevos poderes adquiridos Mhoni Vidente comenzó a hacer consultas privadas donde le leía las cartas a sus conocidos y su popularidad comenzó a expandirse hasta que un día el productor Alexis Núñez fue a consultarla y al ver su supuesto poder en predecir hechos del futuro la contrató para que fuera a México y tener pequeñas intervenciones haciendo predicciones sobre famosos en el programa Sabadazo, el cual estaba siendo un tremendo éxito en el país gracias al elenco conformado por Omar Chaparro, Laura G. Cecilia Galliano, Gomita y Lapizito.

Datos interesante de Mhoni Vidente

La vidente confesó un terrible episodio que tuvo que vivir después de atender a una bailarina quién tenía un vínculo con un narcotraficante. La bailarina erótica, después de escuchar la clarividencia de la astróloga, le contó al delincuente lo que había pasado.

“Yo atiendo a una bailarina que salía con un narco en Monterrey. Y al momento que le echo las cartas, le digo que él andaba con otra. Y se enoja el señor”, aseguró en Suelta La Sopa.

La confesión dejó al panel en shock. Pero Mhoni siguió dando detalles de lo que pasó después de leer el tarot, pues relató que tras sus predicciones “Van y me tumban la reja de mi casa y me sacan ocho (hombres). “Me violaron entre siete u ocho porque te quitan la ropa para bañarte porque me hice del baño del susto y dijeron ‘ay, de aquí somos’ y ni modo”, confesó.

TE RECOMENDAMOS LEER: Mhoni Vidente: Horóscopo mensual para noviembre 2020

Mhoni y las predicciones que no se cumplen

Cuando ella se equivoca, plantea que le da gracias a Dios por esto, pues dice que demuestra que ante todo, es un ser humano imperfecto. “Cuando me equivoco, lo primero que hago es voltear al cielo, y (digo) gracias Dios, por equivocarme, ahí me doy cuenta que Mhoni Vidente sigue siendo un ser humano”, dice.