Mhoni Vidente dice que; ¡La mamá de Luis Miguel está sepultada en Barcelona!

Mhoni Vidente afirma; ¡La mamá de Luis Miguel está sepultada en Barcelona!

Mhoni Vidente dijo a través de la ruleta esotérica que la madre de Luis Miguel había muerto en mayo de 1991 de problemas respecto a los pulmones o por un infarto y que estaba sepultada en Barcelona o Madrid.

Mhoni Vidente, ¡vuelve a hacerlo

Esto lo dijo Mhoni Vidente a través de su ruleta, misma que tiene en el programa ‘Hoy’, pues ahí tienen por escrito y seccionado el nombre de diversos artistas a quienes les da una predicción durante el programa.

“Yo nunca había tocado ese tema, porque se me hace que es algo muy delicado porque viene siendo de la familia de Luis Miguel”, “Luis Miguel es Aries y el Aries es muy devoto de la familia, quiere mucho al papá y a la mamá”…

Afirmó Mhoni Vidente a Galilea Montijo y Fernando del Solar; conductores que se encontraban presentes durante sus predicciones. Algo que Mhoni Vidente recalcó fue que Marcela Basteri falleció un año que su cónyuge Luisito Rey, el padre de Luis Miguel.

Cabe destacar que esta afirmación, Mhoni Vidente la hizo en vivo y al aire del programa ‘Hoy’, pues hace aproximadamente dos semanas se dijo en diversas opiniones que se había visto a la madre de Luis Miguel en las calles de Argentina como vagabunda; sin dar alguna afirmación finalmente descartaron la posibilidad de que pudiese tratarse de ella.

Posteriormente a las afirmaciones, la supuesta madre de Luis Miguel dijo ante la prensa: "Yo no soy quien buscan", "¿El torero?", "Es imposible. No tengo nada que ver. No somos iguales", "No me llamo Marcela"… Quien realmente responde al nombre de Rosalía de Castro.

Mhoni Vidente ha predicho en diversas ocasiones la vida de los famosos, éxitos, derrotas, fracasos, desastres naturales; e incluso ya sabe quién será el próximo presidente de la república, pero esto no pudo ser revelado ante las cámaras y los medios de comunicación.