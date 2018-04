Mhoni Vidente da impresionante revelación sobre el próximo presidente de México.

Mhoni Vidente,desato gran polémica cuando hablo de más en un detrás de cámaras en el programa Hoy, diciendo que ya sabía quién sería el próximo Presidente de México.

Esto ocurrió en su sección en donde se veía tan segura de lo que estaba a punto de revelar que daba miedo la expresión en su rostro, aunque, se reservó los detalles para el próximo martes en la Ruleta Esotérica en Hoy.

No obstante hubo algo que ya no alcanzó a decir al aire porque no se lo permitieron, pero detrás de cámaras Mhoni Vidente se animó a contar y no hay vuelta atrás. y es que afirmo saber quién será el próximo Presidente de México o al menos eso fue lo que le contestó a la persona que estaba grabándola.

"Y la próxima semana, no me dejaron decirles, pero les tengo quién gana la Presidencia de México. Ya se los voy a decir como va. Dios me los bendiga y los veo el otro martes", aclaró Mhoni Vidente.

Mientras tanto, continúan las opiniones divididas entre los candidatos, aunque hay uno de ellos que ya está despegándose en las encuestas y se cree que será el vencedor en las elecciones de julio.

Cabe recordar que el año pasado Mhoni lanzó terrible predicción contra un candidato presidencial en las próximas elecciones 2018, dando una gran advertencia!

“Hay una predicción muy importante que acabo de tener, una visión de que veo un atentado por parte de uno de los candidatos a la Presidencia del 2018 para México, amigos. Que su nombre empieza con la letra M, así que hay que rezar mucho para que eso no pase”, dijo Mhoni Vidente.

Aunque no dijo un candidato en específico si afirmo que su nombre empieza con “M”, abriendo paso a la gran disyuntiva... ¿Será Manuel López Obrador, Meade o Margarita? ¿De que se tendrán que cuidar los candidatos? Esa es la gran duda, esperemos que no sea nada grave.

Así fue como Mhoni Vidente revelo la gran incógnita en el programa Hoy: