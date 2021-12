Mhoni Vidente augura la detención del esposo de Inés Gómez Mont

En La Verdad Noticias te hemos dado parte puntual de todas las actualizaciones con respecto al caso de Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia, después de que ella y su esposo fueran acusados de peculado, y es ahora Mhoni Vidente quien da una pista importante.

La pitonisa más famosa en México habló del video de Galilea Montijo el cual ofreció en sus redes sociales.

La vidente asegura que Galilea Montijo si conoció a Beltran Leyva, y le pidió que mejor se guarde de los reflectores, porque pronto su amiga Inés Gómez Mont seria ante la justicia.

¿Que dijo Mhoni Vidente sobre Inés Gómez Mont?

La pitonisa habló en la cuenta oficial de Youtube del Heraldo de México, que pronto atraparan al esposo de Inés Gómez Mont y a la ex conductora, y supuestamente ellos hablarán sobre otros famosos que han tenido relaciones con el narco y con los ilícitos.

“Ya van a pescar a Ines, Ines y su marido yo creo que una semana más estarán en la república dominicana, en los barbados aquí cerca en las islas y van a embarrar a más”, dijo.

Por lo pronto no hay una fecha exacta para que Gómez Mont quede presa, pero se espera que no está prófuga de la justicia por mucho tiempo.

Aconseja a Galilea Montijo estar tranquila

Galilea Montijo recibió consejos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente envió un mensaje especial a la conductora del Programa Hoy, a quien dice no debe preocuparse, pues ella no ha hecho ningún ilicito, pero, aunque asegura que si salió con un narcotraficante, eso no está fuera de la ley.

“Aquí no es un delito andar con un traficante, es un delito traficar”, dijo Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente comparó el caso de Galilea con el de Emma Coronel, quien saldrá en un año y medio de la cárcel, según sus predicciones.

