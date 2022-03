Mhoni Vidente ataca a Eugenio Derbez por despotricar contra el Tren Maya

Hasta el momento, no se han obtenido declaraciones al respecto de las críticas de Mhoni Vidente por parte del comediante.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Eugenio Derbez y otros famosos se han unido a la iniciativa ‘Selvame del Tren’ para mostrar su inconformidad ante la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, el magno proyecto ferroviario de AMLO.

De acuerdo a las declaraciones de las celebridades que apoyan a este colectivo, la decisión de modificar la ruta del Tramo 5 Sur afectará notablemente el ecosistema del lugar al no haberse realizado los estudios ambientales necesarios, además de asegurar que la destrucción de la selva contaminaría el sistema de ríos subterráneos de la región.

La campaña 'Selvame del Tren' busca cancelar la obra ferroviaria del presidente AMLO al sur del país.

“El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural… Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más… No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley”, se le escucha decir a activistas y celebridades en un video compartido en Twitter por el colectivo Selvame del Tren.

Mhoni Vidente se va contra Eugenio Derbez

Ante la participación del actor y comediante mexicano, quien recientemente reveló algunos secretos detrás de colaboración con El Chavo del 8, Mhoni Vidente recurrió a su canal de YouTube para arremeter en su contra, asegurando que su opinión no tenía validez debido a que ni siquiera radica en México.

“Un Eugenio Derbez que no vive en México, se me hace de muy mal gusto, catastrófico que se sume, no viene al caso”, expresó la pitonisa cubana.

Finalmente, señaló que su contribución en el video le parecía ridícula, pues considera que ya es demasiado tarde para pronunciarse al respecto del daño ambiental. Incluso, pidió a la Secretaría de Hacienda investigarlo a él y a todos los que participaron en esta iniciativa.

Escucha las declaraciones de la astróloga cubana a partir del minuto 8:05.

¿Qué es el Tren Maya y en qué consiste?

Esta propuesta gubernamental busca sacar de la situación de pobreza a 1.1 millones de personas del sureste mexicano.

El Tren Maya es un proyecto propuesto por AMLO que busca potencializar la industria turística de la Península de Yucatán, además de generar una derrama económica e incrementar la conectividad en la misma. En lo que respecta a su inauguración, se sabe que esta se llevará a cabo a finales de 2023.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales