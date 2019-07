Mhoni Vidente aseguró que Cameron Boyce, de Disney, fingió su muerte

La vidente favorita de México, Mhoni Vidente, subió uno de sus acostumbrados videos a su canal de YouTube, donde contó que, según su lectura de tarot, el joven Cameron Boyce habría fingido su muerte.

Hay que recordar que el pasado 7 de julio se dio a conocer el fallecimiento del actor de Disney Channel, Cameron Boyce, recordado por su papel como Carlos en la saga de películas de Descendientes, donde participó junto a Dove Cameron.

La autopsia reveló que el actor habría fallecido a causa de un ataque de Epilepsia, que se dio mientras Cameron dormía, a la edad de 20 años, y en la cima de su carrera el actor tuvo que despedirse de este mundo.

Sin embargo, según Mhoni Vidente, la realidad sería otra, y es que, presuntamente el actor fingió su muerte con ayuda de su familia, pues todo el dinero que ganaría en por cobrar el seguro de vida, sería una suma de aproximadamente 30 millones de dólares si fingía su muerte.

“Estudiando las cartas del tarot yo veo que este niño sigue vivo. Cameron Boyce yo lo veo que fingió su propia muerte, que sus papás le ayudaron”, dijo Mhoni Vidente en su video.

Además, resaltó que Boyce estaría escondido en algún lugar de Asia o Australia, evitando ser reconocido, y visto por algún fanático.

Mhoni Vidente también habló que la causa de haberse escondido sería por ansiedad, y por no poder manejar la fama que conlleva el ser un artista, y que no pudo controlarlo, además de no poder involucrar su carrera y su enfermedad de epilepsia.

Además, Mhoni Vidente predijo que Cameron Boyce resurgirá, pero con otro nombre, y en muchos años más.

“Yo veo a este niño completamente vivo en otra parte, en Australia o en otra parte de Asia, pero que más adelante va a resurgir, pero con otro nombre”