Mhoni Vidente asegura que Thalía tendrá NUEVO ROMANCE, ¿y Tommy Mottola?

La reconocida astróloga Mhoni Vidente lanzó una nueva predicción sobre la cantante mexicana Thalía, la situación podría no agradarle a Tommy Mottola.

Mhoni Vidente aseguró que Thalía se encuentra más renovada que nunca e irradia luz, esto es porque tiene un nuevo romance con un hombre joven.

A pesar de su predicción, la cubana señaló que la cantante mexicana no se separará de Tommy Mottola, señalando que seguramente él comprenderá que la intérprete de a quién le importa necesite un hombre más joven, la pareja tiene una diferencia de edad de más de 20 años.

La muer diariamente da los horóscopos, no se detuvo en su predicción y fue más allá hablando de ese hombre que energiza de nuevo a Thalía.

La famosa señaló en el programa Aquí contigo que el amante de la cantante está cerca de su edad, esto después de decir que se trataba de un reggaetonero y las presentes hablarán sobre Maluma y te tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

A decir de la atinada vidente, la también actriz se encuentra de lo más rejuvenecida y resplandeciente gracias a su nuevo amor, tal y como se puede observar en su más reciente video musical, Ten Cuidao, canción que realizó a dueto de la bella y talentosa Farina.

Mhoni Vidente puso en duda el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola

Mhpni Vidente habla del ‘amorío’ de Thalía

Mhoni Vidente aseguró durante su consulta que el romance de la cantante saldrá muy pronto a la luz y para quienes se cuestionan la paternidad de Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, la cubana señaló que sí son hijos del exitoso magnate.

A pesar de lo dicho en esta predicción, Thalía no deja de presumir en redes sociales a su hermosa familia, sus hijos y su amor incondicional por Tommy Mottola.

Además, la pareja no deja de compartir su amor y admiración el uno por el otro a la menor provocación.

Esta no es la primera vez que se dice que Thalía tendrá una relación con un hombre más joven; no obstante, no ha habido indicios de que esto sea una realidad.

La afamada cantante de talla internacional ha dejado en claro en más de una ocasión que para ella los rumores son solo eso y no la detendrán.

Mientras muchos esperan ver si esta es una nueva predicción cumplida de Mhoni Vidente, la cantante continúa más activa que nunca en redes sociales y en el mundo de la música.

La mexicana ha demostrado que no es una mujer nada quieta y en la cuarentena ha trabajado en diversos proyectos musicales y demás. Thalía ha estado diversificando su música con diversas colaboraciones.

Pero la hermosa cantante decidió ir más allá y actualmente produce y protagoniza el reality show Latin Queens y Mhoni Vidente aseguró que muy pronto la veremos en una serie.

¿Cómo inició Thalía?

Thalía alcanzó el reconocimiento en México como actriz gracias a sus siempre recordadas Tres Marías: María la del Barrio, María Mercedes y Marimar. Sin embargo, la carrera de la mexicana comenzó desde mucho antes y participó en telenovelas como Quinceañera, misma que protagonizó al lado de Adela Noriega y fue parte del exitoso grupo Timbiriche, en el que nació el mito de una enorme rivalidad entre ella y Paulina Rubio.

A lo largo del tiempo y antes de su matrimonio con Tommy Motola, Thalía fue vinculada sentimentalmente con diversos hombres; entre ellos, Alfredo Díaz Ordaz, una relación que causó enorme revuelo por la diferencia de edad, pero sobre todo por su triste final, con la partida de él.

La cantante fue acusada de terminar con el matrimonio de Díaz Ordaz y hay quienes aseguran que vivía una relación bastante posesiva y no daba un paso sin que él lo ordenara.