Mhoni Vidente asegura que Michael Jackson regresará ¿Nunca murió?

Mhoni Vidente causó polémica en redes sociales al asegurar que Michael Jackson está vivo, que se puso de acuerdo para fingir su muerte y que en los próximos meses del 2022 hará su primera aparición en público luego de vivir en el anonimato por más de un década.

En una reciente emisión del segmento #PregúntaleAMhoni para el programa El Heraldo Televisión, la pitonisa de origen cubano señaló que la carta de El Mago le reveló que el cantante no está muerto y que planeó la noticia de su fallecimiento para despistar a importantes miembros de la sociedad secreta Illuminati.

“La carta del Mago me dice que no está muerto, no es que va a resucitar, es que nunca murió es que es uno de los iluminados… Yo creo que nunca murió, yo creo que fue una catarsis, yo visualizo que próximamente él va a dar señales de vida o que mucha gente lo va a ver”, añadió la astróloga, quien es muy famosa en el mundo de la farándula mexicana.

Teorías sobre su muerte

Los años pasan y todavía hay mucha gente que cree que el cantante fingió su muerte.

Desde su fallecimiento ocurrido en 2009, varias teorías aseguran que el cantante sigue vivo e incluso se dice que más de una persona lo ha visto caminando por la calle. Asimismo, se dice que vive con su hija Paris. A estas suposiciones, se le suman la de la astróloga, quien asegura que su muerte fue un complot para protegerlo de sus enemigos.

“Decían que él ya traía un complot muy fuerte con los iluminados, la gente más poderosa del mundo, que él estaba incluido y que querían acabar completamente con su vida; se pone de acuerdo con el doctor y con varias personas de su familia para hacer ese teatro del velorio, de la muerte”, finalizó Mhoni Vidente.

¿Cuándo murió Michael Jackson?

A más de una década de su muerte, el cantante estadounidense sigue siendo un ícono de la música a nivel internacional.

Michael Jackson murió el 25 de junio del 2009 a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. Tal y como mencionó La Verdad Noticias, los familiares del cantante buscan que su legado musical no sea olvidado y para ello han buscado a los productores de Bohemian Rhapdsody para que realicen una biopic.

