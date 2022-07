Mhoni Vidente asegura que Michael Jackson está vivo y pronto saldrá a la luz

Mhoni Vidente asegura que Michael Jackson está vivo.

A los rumores que aseguran que Michael Jackson está vivo, se suma Mhoni Vidente, quién asegura que nunca murió y pronto dará señales de su existencia.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el 25 de junio del 2009, el mundo quedó conmocionado ante el fallecimiento del llamado “Rey del Pop”.

Sin embargo, a lo largo de los años han surgido muchos chismes de la farándula, que aseguran que Michael Jackson está vivo y “fingió” su muerte para alejarse por completo del medio, ya que fue una de las celebridades más seguidas por la prensa.

¿Qué pasó en la muerte de Michael Jackson?

Mhoni Vidente habla de la muerte de Michael Jackson.

La muerte de Michael Jackson ha estado envuelta en la polémica, ya que muchas versiones aseguran que sigue vivo, incluso algunos fans aseguran que vive con su hija Paris y afirman que en algunas fotografías de la modelo se alcanza a distinguir una sombra, la cual serie del cantante.

Ante tales rumores, la reconocida Mhoni Vidente, habló del "Rey del Pop" y para sorpresa de sus fanáticos aseguró que sigue vivo y en los próximos meses del 2022 dará señales.

“Este año cumple 13 años desde que desapareció Michael Jackson, la carta del Mago me dice que no está muerto, no es que va a resucitar, es que nunca murió, es uno de los iluminados, por eso mucha gente lo ha visto en muchos lugares, en diferentes partes, decían que él ya traía un complot muy fuerte de los iluminados, la gente más poderosa” dijo.

De igual forma aseguró que el cantante habría planeado junto a su familia y su doctor, fingir su muerte, sin embargo está situación no permanecerá por mucho tiempo.

Te puede interesar: Michael Jackson y la canción donde trabajó con Juan Gabriel y Luis Miguel

Mhoni Vidente dice que Michael Jackson aparecerá pronto

Mhoni Vidente asegura que Michael Jackson pronto aparecerá.

Como parte de sus declaraciones Mhoni Vidente aseguró que el cantante en los próximos meses del 2022 reaparecerá y se dejará ver por mucha gente.

“Nunca murió Michael Jackson, yo creo que fue una catarsis y ahora después de 13 años se revive otra vez los rumores y que yo en una de las visiones junto con la carta de El Mago, Michael Jackson nunca murió y se va a dar presencia en los próximos meses es que está vivo” aseguró.

Como era de esperarse las declaraciones de Mhoni Vidente generó gran controversia en redes sociales, sin embargo no sería la primera ocasión en la que se rumora que Michael Jackson está vivo.

