Mhoni Vidente anunció la muerte de Celso Piña: 'Sacudirá a todo el mundo'

No es la primera vez que la famosa Mhoni Vidente predice la muerte de algún famoso y es que en esta ocasión se trata de un ícono en el mundo de la música colombiana y vallenato al ritmo del acordeón; Celso Piña, quien perdió la vida a causa de un paro cardiaco el pasado 21 de agosto al rededor de la 1 de la tarde.

Fue justo durante la emisión del programa hoy, cuando la sección de la ruleta esotérica se presentó y al momento Mhoni Vidente predijo la muerte y la enfermedad de muchos artistas y cantantes famosos; sin embargo el que más generó impacto fue uno al que la cubana describió como un ícono que sacudiría al mundo entero.

"Veo a alguien muy famosos en el mundo entero, fue un ícono en cuestiones de toda la canción, en todos los grupos, que viene falleciendo de un paro cardíaco ya próximamente".

Asimismo recalcó algo que dejó pensando a gran parte de la población a nivel mundial:

Posteriormente emitió a través de su cuenta oficial en Twitter, un mensaje que dejó boquiabiertos a muchos internautas, en el que agregó sus condolencias respecto a la repentina muerte de Celso Piña y mostró en un video la evidencia de cuando predijo la muerte del cantante durante el matutino de Televisa y seguido de la noticia impactante misma que brindó una presentadora de televisión de la misma cadena.

“Soy el pionero, en todo Monterrey, de la música colombiana. Antes de mí, y mi Ronda Bogotá, no había nadie”, dijo Celso a The Associated Press en 2014.