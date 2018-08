Mhoni Vidente: Yanet García volverá con su EX en 45 días

Mhoni Vidente le leyó las cartas a Yanet García, mejor conocida como 'La chica del clima' mencionándole que tendrá novio en los próximos 40 - 45 días y que será su ex.

Yanet García sacó dos de las cartas que Mhoni Vidente tenía sobre la mesa; la primera, indicó que estaba triste y la segunda, reveló que ya tendrá novio.

Ya vas a traer novio te faltan unos 40 - 45 días pero el hombre viene de fuera, ¡es tu ex! ¡vas a regresar con él!

De inmediato el público, parte del staff y hasta los conductores comenzaron a decir que no, que no volviera con él pues ya tenía para entretenerse con los videojugos, por otra parte Yanet García movió su cabeza en sentido negativo diciéndo que no volverá con su ex Douglas Martin, pero Mhoni Vidente mencionó que sí, volverá con él en 40 - 45 días.

Por otra parte, Raúl 'El Negro' Araiza mencionó lo siguiente:

"Ella ya declaró que le gusta alguien no se sabe de donde ni nada".