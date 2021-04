Mhoni Vidente: ¿Jennifer López y Maluma están en una relación amorosa?

Mhoni Vidente desató una nueva polémica cuando hace unos meses aseguró que Jennifer López y Maluma, estaban iniciando una relación amorosa. Las declaraciones conmocionaron las redes sociales pues por esos días se les vio muy juntos y tenemos los detalles de la predicción fallida de la vidente.

Según la predicción que la imponente astróloga lanzó durante su sección en Aquí contigo, la convivencia entre Jennifer López y Maluma hizo que se desarrollara una fuerte atracción y el protagonista de Marry Me quedó realmente impresionado con ahora ex prometida del ex beisbolista Alex Rodríguez.

JLo y el Pretty boy, como también se le conoce al intérprete colombiano, unieron sus talentos como protagonistas de la película Marry Me, misma que trata de un famoso cantante (Maluma) que se resiste a adquirir el compromiso del matrimonio con su prometida (Jennifer López).

Pero la colaboración de estos cantantes fue más allá y recientemente lanzaron dos canciones en un mismo videoclip Pa tí- Lonely, donde es más que evidente que hay una tremenda química entre los famosos y los rumores de una relación se hicieron más fuertes.

“Que acaban de hacer un video, este Maluma y Jennifer López, que le salió super bueno, muy bueno el videoclip y ahí te das cuenta, están diciendo que Maluma se quedó muy enamorado de Jennifer López porque es una mujer de 51 años que es un cromo de mujer”.

Mhoni Vidente habla de Jennifer López y Maluma

Jennifer López y Maluma fueron visto "muy juntitos"

Mhoni Vidente compartió que Maluma quedó realmente impactado con la belleza y personalidad de Jennifer López y que la pareja se encontraba en constante contacto, pues esto fue más allá de una amistad.

“Maluma le tira a lo grande, que si veo realmente que han tenido algo de relaciones en cuestiones sexuales, en cuestiones de amores”.

“Que se están hablando por celular y Whatsapp”, aseguró la vidente.

Pero la cubana no se limitó a esto y recordó la predicción de que el intérprete de Felices los 4 tiene otras preferencias, misma que reiteró y aseguró que efectivamente fue pareja de un cantante colombiano de quien no dijo nombre, pero en muchas ocasiones ha sido identificado como Pipe Bueno, quien tuvo a su primer bebé al lado de la influencer Luisa Fernanda W.

“Que andaban diciendo que este Maluma trae una pareja nueva, yo creo que no”.

“También ya les había comentado que Maluma es bisexual, que andaba con alguien de Colombia que también es cantante”.

Mhoni Vidente, la imponente astróloga cubana señaló que la unión entre JLo y Maluma no se mantendrá en secreto y muy pronto saldrá a la luz, de quien no mencionó nada es del ex beisbolista Alex Rodríguez, el ahora ex prometido de la cantante.

“Pero con Jennifer López yo creo que se enamoró, se impactó, me impactó demasiado, si tienen una relación y que próximamente saldrá a la luz.”.

Las imágenes de Maluma y Jennifer López de modo muy cariñosos y divertidos habían levantado las alertas meses atrás sobre que podría haber una relación entre ambos cantantes; sin embargo, después se especificó que estas imágenes correspondían a Marry Me, la película que ambos protagonizaron.

