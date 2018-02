Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana

No pierdas ningún detalle de los mejores horóscopos de la semana para saber que tiene para ti el destino, nuevos planes, trabajo y amor por Mhoni Vidente.

Aries



Semana para hacer pagos pendientes, recuerda que es importante empezar a ahorrar y dejar de gastar en cosas que no utilizas. Serán días para tomar decisiones importantes para tu vida laboral. Un viejo amor te buscará para que regresen. Cuídate de problemas de intestino o estómago, te recomiendo que continúes con la dieta. Este 1 de marzo te recomiendo prender una veladora de color rojo y poner adentro de la cera tres monedas para atraer la abundancia. Tu mejor día será el 27 de febrero, en el que tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 21. Trata de no enojarte sin razón y tener más calma en todo lo que realizas, pues muchas veces tu temperamento te aleja de las personas. No te desesperes si tu pareja no encuentra el trabajo que tanto desea, tú sigue apoyándole porque pronto se dará

Tauro



Semana para poner todos tus papeles en orden, pronto los necesitarás y es mejor tenerlos a la mano. Por fin terminas de pagar tus deudas y comienzas a ahorrar para tus vacaciones. Cuídate de problemas de oído o garganta, recuerda que es tu punto débil. Es momento de analizar bien tu situación sentimental, pues en ocasiones sientes que te utilizan por interés. Este primero de marzo te recomiendo darte baños de pétalos rojos y agua bendita. Recibes una buena noticia sobre un nuevo trabajo y mejor pagado. Tienes que dejar de lado el celular para descansar mejor en las noches. Te busca un hermano para pedirte un favor. Cambias unos muebles de lugar o decides pintar tu casa. Éste es el momento ideal para poner un negocio. Tendrás un golpe de suerte el día 28 de febrero con los números 09, 22 y 14.



Géminis



Semana de empezar un nuevo reto profesional, este cambio viene en una época de tu vida muy importante y te ayudará a crecer más en lo económico, así que no lo dudes y acepta esta propuesta que te llegará. Este primero de marzo te recomiendo ponerte mucho perfume y prender una veladora morada para atraer la abundancia. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de febrero con los números 09, 33 y 21, trata de agregarle tu día de nacimiento. Te busca alguien del signo de fuego para tener una relación amorosa. Cuídate de problemas de piel, trata de ir con un médico. Procura seguir con la dieta y mantenerte en el ejercicio. En estos días no te sometas a ninguna cirugía, mejor espérate hasta la próxima semana para que todo salga bien. Ponte al corriente con todos tus pendientes en el trabajo.

Cáncer

Semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores, te recomiendo tomar más vitaminas para que estés al 100% en tu desempeño y no sufrir de estrés. Te busca un amor nuevo para invitarte a salir, tendrás mucha compatibilidad con los signos de Escorpión, Libra o Piscis. Y deja de controlar a tus seres queridos, recuerda que cada quien debe hacer de su vida lo que más le convenga. Tendrás un golpe de suerte este día 26 de febrero con los números 23, 19 y 08. Arreglas asuntos de un crédito bancario para una casa. Recibes la propuesta de poner un negocio con un amigo. Este día primero de marzo te recomiendo ponerte ropa de colores claros y prender una veladora verde para que tengas más abundancia todo el mes. Te invitan a una boda familiar. Recibes un premio de dinero por parte de un concurso.

Leo



Semana de muchas energías cruzadas o problemas en tu trabajo, estás en unos días muy complicados, por eso te recomiendo tratar de no pelear y siempre llegar a una solución más razonable. Trata de no prestar tu dinero para que no te roben la suerte. Este primero de marzo te recomiendo prender una veladora roja y darte baños con agua bendita para purificar tu energía. En cuestiones de planes o metas, trata de no ser tan confiado y actuar más fuerte para conseguirlas. Cuidado con lo que firmas, trata de revisar muy bien tus contratos. Sigue con el ejercicio y evita comer de más. Te vas de vacaciones en marzo con tu pareja. Cuidado con problemas de garganta o pulmones, trata de dejar el cigarro. Tu mejor día será el 27 de febrero y tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 28



Virgo



Semana para echarle más ganas a la dieta y el ejercicio para estar de lo mejor en primavera. Recibes una sorpresa económica el día 28 de febrero con los números 09, 31 y 06. Ya no lo pienses más y comienza a planear tu propio negocio. Este primero de marzo te recomiendo poner una veladora morada y usar algo de plata para que reine la abundancia todo el mes. Cuidado con los problemas de la circulación y estrés, ve con tu médico para hacerte un chequeo completo. Te busca un familiar para invitarte a un viaje. Recuerdas mucho un amor del signo Aries o Géminis, trata de buscarlo y cerrar círculos. Serán unos días de mucha comunicación con tus amigos y familiares. Trata de limpiar bien tu cuarto o tu casa para que llegue la suerte. Tendrás algunos problemas legales, pero se resolverán





Libra



Semana de mucha intensidad en tu vida personal, estarás tomando decisiones que te cambiarán para bien. Entras en una etapa de estar más concentrado para lo que quieres en tu futuro. Este primero de marzo te recomiendo que prendas una veladora blanca y te des baños de girasol o rosas blancas para que tu buena suerte dure todo el mes. Está bien que recuerdes amores del pasado, pero no trates de regresar, mejor trata de conocer a nuevas personas, especialmente de los signos de Libra, Capricornio y Acuario, que serán los más compatibles. Ten cuidado con tu dinero, trata de invertir de la mejor manera y checa muy bien tus pagos de impuestos. Tendrás un golpe de suerte el 27 de febrero con los números 09, 44 y 32. Debes extremar precauciones en las calles, sobre todo si manejas, para evitar accidentes.

Escorpión



Tu signo es muy impulsivo y siempre habla de más, lo cual te puede causar problemas, así que trata de controlarte y pensar muy bien lo que vas a decir. Será una semana algo difícil en cuestiones laborales, sólo esfuérzate para que sea tu trabajo el que hable por ti. Tendrás un golpe de suerte el 27 de febrero con los números 31, 05 y 44, trata de combinarlos con tu día de nacimiento para atraer buenas vibras. Te llegan un par de propuestas, una para trabajar en el extranjero y otra para unirte a una campaña política. Piensas en seguir estudiando para mejorar tus opciones en el futuro. Será una semana decisiva en tu vida amorosa. Este primero de marzo prende una veladora de color amarillo y ponte agua bendita en la frente para que la fortuna y la buena suerte reinen todo el mes.

Sagitario

Semana de mucha suerte en cuestiones de trabajo, estás en una época de abundancia, así que no la desaproveches y busca mejores opciones de vida. Trata de dejar a un lado los celos infundados y si ya no le tienes confianza a tu pareja es mejor darse un tiempo. Haces trámites para un crédito de casa o de carro. Tu mejor día será el 26 de febrero y tendrás un golpe de suerte con los números 00, 39 y 71. Tendrás un problema con una deuda del pasado, recuerda tener todos tus asuntos financieros en orden. A los Sagitario solteros les vendrá un amor del signo de Leo, Piscis o Aries que será muy intenso. Tendrás un enojo en tu trabajo por un chisme. Este primero de marzo pon una veladora de color azul fuerte y sal a caminar en las mañanas para que la luz solar bañe tu cuerpo y te llene de energía.

Capricornio



Semana algo complicada en cuestiones de trabajo o negocios; deberás tomar una decisión importante para que tu situación económica mejore. Trata de mediar tu temperamento para no tener problemas en tu vida personal. Tomas un curso de idiomas que te ayudará a abrir más puertas en el futuro. Compras muebles para tu casa o mandas a pintarla. Este primero de marzo te recomiendo prender una veladora roja y ponerte ropa nueva de color fuerte para que la abundancia reine todo el mes. Procura no jugar con dos amores a la vez, recuerda que en esta vida todo se regresa, así que debes ser fiel. Decides ponerte a dieta y hacerte una cirugía plástica para mantenerte de la mejor manera. Tus números de la suerte son 07, 30 y 28. Una persona del signo de Aries o Tauro te ofrecerá un negocio, analízalo bien.

Acuario



Semana de dudas sobre tu pareja, pero debes recordar que tu signo es por naturaleza impulsivo y dramático, así que trata de pensar muy bien cualquier situación antes de tomar alguna decisión. El día 28 de febrero te llega un dinero extra y será por un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 13, 21 y 07. Te haces una operación dental o de vista, sólo trata de guardar reposo para que te cures de la mejor manera. Debes poner en orden todos tus papeles de la escuela, los vas a necesitar pronto. Ya no lo pienses más y cambia tu carro por uno más reciente, recuerda que, como te ven, te tratan. Te invitan a salir de viaje para este mes y será con tus amigos. Este primero de marzo prende una veladora de color azul y ponte algo de oro o plata para atraer abundancia.

Piscis



Semana para ponerte al corriente en todo lo relacionado con pagos de deudas. Este primero de marzo te llegará una sorpresa de trabajo, te darán un aumento de salario, sólo trata de no presumirlo para no generar envidias. Te recomiendo que prendas una veladora de color blanca y te des baños de rosas amarillas o rojas para que la abundancia esté de tu lado todo el mes. Una ex pareja te busca para reclamarte una situación de infidelidad, trata de solucionarlo de la mejor manera. Estarás pensando mucho en cambiarte de casa. Arreglas papeles de licencia de conducir o un seguro para tu carro. Trata de acercarte a tu familia, están pasando por situaciones complicadas y te necesitan. Tendrás mucha compatibilidad con los signos Aries, Piscis o Géminis. Tus números de la suerte son 20, 21 y 08.