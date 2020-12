Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 23 de diciembre ¡Ya están aquí!

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 22 de diciembre ¡Ya están aquí!

No te puede perder los mejores horóscopos y predicciones que la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti en este día especial y comienza con la mejor actitud 23 de diciembre de 2020.

Horóscopo Libra

Te darás cuenta que será imposible concluir tus obligaciones en el plazo acordado. Pide ayuda a tu pareja y lograrás tu cometido. Saca a la luz esa relación que ocultas a tu familia. Tu pareja merece que la respetes y le des el lugar que le corresponde. Recibirás al menos dos propuestas para iniciar trabajos, evalúalas bien y elige sólo una, la que más te haga feliz.

Consejo del día: Busca entender a los que te rodean en lugar de intentar cambiarlos a tu forma. Acepta el hecho de que las diferencias son las que nos hacen únicos.

Así te ira Libra en el 2020 en el amor, salud y dinero

Horóscopo Escorpión

Deberás dar la cara otra vez debido a incompetencias ajenas. Se producirá una modificación en tu itinerario, y será para mejor. Contarás con el apoyo incondicional de tu pareja en este momento difícil y formarás lazos muy fuertes con ella. Sufrirás cambios en tus proyectos vacacionales debido a una reestructuración de las fechas. Expresa tu desagrado.

Consejo del día: Debes hacer un estudio serio de posibilidades si te planteas un giro en tus actividades. No tomes decisiones a la ligera porque no podrás arrepentirte.

Así te ira Escorpión en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Sagitario

Descubrirás, con pesar, que has estado desperdiciando tu tiempo en ciertos proyectos personales. Que esto no te deprima. Poco a poco se comenzarán a resolver ciertas cuestiones que acosaban a la relación. Se acercan mejores días. Lo difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerte en ella. Reevalúa con detalle tus conductas laborales.

Consejo del día: No dejes que las apariencias desvíen tu atención de las características fundamentales de una persona. Se muy cauteloso al emitir juicio alguno.

Así te ira Sagitario en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Acuario

La relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a ver resultados. Sigue con las sutilezas. Muéstrate de mente abierta. Existen cosas que tu pareja quiere discutir contigo y siente que no puede. Hazla sentir cómoda. Aquellos favores que realizaste a gente influyente rendirán frutos. Se abrirán puertas antes cerradas gracias a esto.

Consejo del día: Tienes que aprender a ponerte firme en las decisiones que tomas, no permitas que te hagan dudar de tus criterios. Ten confianza en ti mismo.

Así te ira Acuario en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Capricornio

Hoy caerás en cuenta de que has estado equivocado al administrar tus ingresos y ahorros. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La principal fuente de los arrepentimientos residen en las cosas que no hacemos. No temas tomar riesgos o vivirás en soledad. La estrategia y una mente analítica serán tus mejores armas para un medio laboral competitivo. Usa tu inteligencia.

Consejo del día: Debes evitar verte cegado por los sentimientos a todo momento. Aprende a conceptualizar las ideas y a meditar antes de tomar una decisión.

Así te ira Capricornio en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Aries

Jornada sumamente positiva para todo lo relacionado al trabajo y las responsabilidades. Opaco social y sentimentalmente. Hoy notarás como una simple amistad ha escalado tanto que ya es imposible no dejar que el amor entre en tu vida. Acepta ávido de aprender cada critica que haga blanco en tu trabajo. Lograrás cosas impensables de esta manera.

Consejo del día: Necesitarás de toda tu fuerza de voluntad para vencer la inercia provocada por la inactividad prolongada. Inicia de a poco pero con paso firme.

Así te ira Aries en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Géminis

Llegará el momento en el que deberás mostrarte con temple de acero y no ceder ante las presiones de tu entorno. No acortes tiempos en tu recién iniciada relación. Atraviesa y disfruta de cada etapa en su momento justo. Será demasiado tarde para echarse atrás en ciertas inversiones que realizaras erróneamente en jornadas anteriores. Paciencia.

Consejo del día: Lo importante es ser realista a la hora de setearse metas y objetivos, o caerás en las garras de la frustración casi de inmediato.

Así te ira Géminis en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Tauro

Tus inseguridades saldrán a relucir el día de hoy. Te provocarán un sinfín de discusiones con tu pareja. Madura. Existen situaciones en las que las palabras están de más, y es necesario demostrar el amor mediante hechos. Deberás tomar una decisión importante durante la jornada de hoy en lo que a tu futuro laboral se refiere. Medítala bien.

Consejo del día: Aprende a continuar con tu vida a pesar de los momentos malos que puedas llegar a atravesar. Evita atascarte en un momento del tiempo.

Así te ira Tauro en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Virgo

Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo. Encontrarás consuelo para tu corazón roto en el seno de amigos cercanos. Parte importante de aprender es equivocarse. El mercado es intrínsecamente variable. Por ello no te desanimes si tus inversiones no van como esperas.

Consejo del día: Recuerda que un amigo que te traiciona, raras veces cambia. Existen personas que no se merecen segundas oportunidades.

Así te ira Virgo en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Leo

Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores. Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han llegado al limite. No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado.

Consejo del día: Es justamente en los momentos difíciles donde el amor por los seres queridos se hace presente y se muestra en su mayor esplendor.

Así te ira Leo en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Piscis

No podrás evitar lastimar los sentimientos de seres queridos con arranques de temperamento que sufrirás en la jornada. Cuidado. Uno cosecha lo que siembra. Te llego el momento de recoger lo que sembraste en la pareja. Disfruta de éste buen momento. Tendrás un serio llamado a la realidad en la jornada de hoy, ciertos proyectos importantes para ti se verán afectados.

Consejo del día: Recuerda que puedes mentirle a todos los que te rodean, pero no a ti mismo. Las consecuencias de tus acciones te seguirán siempre.

Así te ira Piscis en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Quizás te interese, Viva Aerobus anuncia nueva ruta Cancún - La Habana

¿Ya elegiste realizar tu futura #boda en Cancún? Te enlistamos tres de los mejores hoteles con todo para... Publicada por Top Adventure en Martes, 22 de diciembre de 2020

Horóscopo Cáncer

Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad. Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos. Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago pero lo vas a poder cobrar.

Consejo del día: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.

Así te ira Cáncer en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.