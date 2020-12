Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 20 de diciembre ¡Ya están aquí!. así te irá

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 20 de diciembre de 2020.

Horóscopo Libra

No deberás desestimar a personas solo por no conocerlas. Hoy aprenderás que no eres el ejemplo de la perfección. La convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione. Día de constantes interrupciones y molestias. Te será imposible lograr concentrarte debidamente en tu trabajo.

Consejo del día: Sólo porque tú no pienses en tus problemas no significa que hayan desaparecido. Tenderán a agravarse más si no les das la importancia que merecen.

TE PUEDE INTERESAR: Mejores AMULETOS de la buena suerte para Géminis

Horóscopo Escorpión

Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras. Hoy, al igual que casi todos los días, tendrás discusiones con tu pareja. Existen cosas en ti que deberías cambiar. La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo increíblemente. Tendrás un rendimiento que ni tú podrás creer.

Consejo del día Verás que no hay mejor cosa que ser tú mismo, suelta tus riendas y muéstrate como eres. Ponte en la lista de prioridades, préstate más atención.

Horóscopo Sagitario

No utilices viejas varas para medir nuevas situaciones. Recuerda que cada pareja es un mundo nuevo de sensaciones. Ha llegado el momento de dejar ir a esa persona que ha sido tu compañera tanto tiempo. Las despedidas son parte de la vida. No puedes vivir de actividades de ocio y diversión. Necesitas tomar tu vida con mayor seriedad y responsabilidad.

Consejo del Día Estás pasando por una temporada complicada de tu vida. Sin embargo, una vez superada, te brindará grandes satisfacciones.

Horóscopo Acuario

Te resultará difícil pensar que puedes salir de los problemas de la noche a la mañana. No desesperes, porque alguien vendrá en tu auxilio. Buen momento en la pareja. La belleza del instante y la armonía del encuentro están más unidas que nunca. Una serie de engaños a los que has estado expuesto quedará al descubierto. Será un buen momento para saltar de puesto.

Consejo del día: Conduce con cuidado y no entres en discusiones ni pleitos. Tu estado físico y mental no puede aguantar tanta presión.

Horóscopo Capricornio

Ciertas verdades se te revelarán durante la jornada de hoy mostrándote que factor es imperativo modificar en tu vida. No puedes vivir esperando la llegada de una persona que se adapte a tus demandas de manera perfecta. Medítalo. El choque con ciertos pares laborales será inevitable durante la jornada de hoy. Procura medirte en tus palabras.

Consejo del día: Siempre mantente con la guardia alta cuando debas recurrir a la asistencia de alguna persona que no terminas de conocer. No cometas errores.

Horóscopo Aries

Tu falta de capacidad de socialización está haciendo estragos en tu nuevo ambiente laboral. Solo tu podrás resolver esta cuestión. Los celos representan sentimientos negativos que no aportan nada tangible a la pareja. Aprende a dejarlos de lado. Necesitarás recurrir a la ayuda de compañeros de tu entorno laboral para terminar ciertas actividades para el día de hoy.

Consejo del día No caigas en la necesidad de ser el centro de atención constante. Esto es un claro síntoma de una autoestima baja. Valórate como se debe.

Horóscopo Géminis

Te deberás enfrentar a ciertos problemas que vendrán de afuera en la pareja. Inclinación a dejar trabajos pendientes. No apresures o presiones a tu pareja con demostraciones de amor. Este se demuestra cotidianamente y con hechos, no palabras. Lograrás grandes diferencias a la hora de encarar nuevos proyectos laborales si los enfrentas con positivismo y esperanzas.

Consejo del día: Debes ser moderado en tus costumbres. Los excesos de cualquier tipo resultarán seguramente perjudiciales en extremo. Precaución y cautela.

Horóscopo Tauro

Jornada especial para forjar recuerdos imborrables a nivel sentimental con la persona indicada a tu lado. Cuidado al manejar. Las vacaciones han traído a tu puerta la oportunidad de amores de verano. No le temas a nuevas experiencias. El trabajo en el ámbito del hogar puede ser mucho más relajado que en la oficina. Pero requiere de mucha disciplina.

Consejo del día Procura no ser indispensable en un cargo determinado o nunca podrás salir de el. Asegúrate tu empleo, pero siempre muestra que puedes aspirar a más.

Horóscopo Virgo

Sufrirás las consecuencias de incompetencias ajenas. Que esto te sirva de lección para ser más cuidadoso con tus amistades. Día especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir. Propicio para primeras citas. Día de malas noticias en lo laboral. Descubrirás que el tiempo invertido en un proyecto fue en vano. No desesperes.

Consejo del día: Busca encontrar el balance entre el ocio y el trabajo. De esto depende que logres alcanzar tus metas y disfrutar de tu vida al mismo tiempo.

Horóscopo Leo

Día de tensiones y continua tirantes a nivel emocional. Sentirás los efectos de la tentación, pero lograrás superarlos. No juegues con los sentimientos de tu pareja. Si no hay más amor en tu corazón hazte a un lado y déjala continuar. Existen decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera. Se muy cuidadoso con las determinaciones que tomes hoy.

Consejo del día: La vida esta llena de sacrificios y malos tragos, pero son ellos los que nos hacen valorar mejor nuestros éxitos y buenos momentos.

Horóscopo Piscis

Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos. Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo. Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.

Consejo del día: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.

Quizás te interese Viajar a estos Pueblos Mágicos para pasar el invierno

¿Te urge encontrar vuelos baratos a #Cancún? Te decimos cómo conseguirlos ��✈️�� Publicado por Top Adventure en Lunes, 14 de diciembre de 2020

Horóscopo Cáncer

Jornada en la que te será difícil dejar por detrás las distracciones debido a inquietudes a nivel sentimental. Tranquilidad. Jornada desastrosa para el amor. Sentirás los efectos del cansancio en el humor de tu pareja. Evita caer en discusiones. Hoy entenderás las consecuencias de ciertos errores que has cometido en tu trabajo. Deberás tomar responsabilidad por ellas.

Consejo del día: Haz un último esfuerzo durante esta jornada para terminar todo tipo de obligación pendiente. De esta manera disfrutarás tranquilo del fin de semana.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? Síguenos en Google News y mantente informado.