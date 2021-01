Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 04 de enero ¡Ya están aquí!

No te puede perder los mejores horóscopos y predicciones que la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti en este día especial y comienza con la mejor actitud 04 de diciembre de 2021.

Horóscopo Libra

Tendrás un encuentro con tu enemigo declarado el día de hoy. Muéstrale la grandeza y serenidad que te caracterizan. Notarás una tendencia a alejarse o permanecer distante de tu pareja. Siéntate a hablar con ella, que confíe sus miedos contigo. Tendrás una infusión de dinero que vendrá como caída del cielo. Será la respuesta a tus interrogantes económicos recientes.

Consejo del día: Un tropezón no es caída, tómalo como una llamada de atención a tu olvidada salud. Hazte chequeos anuales para asegurarte que todo siga en orden.

Horóscopo Escorpión

Deberás ceder terreno a ciertas dificultades si pretendes solucionarlas más adelante. No desesperes, esto es solo temporal. No te refugies en tu soledad debido a tus malas experiencias en el amor. Mantén la esperanza a la orden del día. Deberás renunciar a una serie de lujos a los que te habías acostumbrado para poder aspirar a mejorar a largo plazo.

Consejo del día: Es importante entender y percatarse cuando es necesario renunciar a algo y dar un paso adelante. No dejes que el orgullo te ciegue.

Horóscopo Sagitario

Se presentará la oportunidad de dar un paso adelante del resto. Será una jornada de excelentes augurios laborales. Día particularmente negativo para estar acompañado. Te verás muy malhumorado y con tendencia a hablar más de lo que debes. Avanzarás entre una telaraña de problemas que te retrasarán en tus proyectos. Resígnate a ir despacio.

Consejo del día: Encuentra el equilibrio adecuado entre tu trabajo y tu familia. Ambos son importantes para ti, así que no descuides ninguno.

Horóscopo Acuario

Te aliviará haber superado un problema una vez que se ha solucionado, estás libre para disfrutar el fruto de tus esfuerzos. Sin saberlo, atraerás la atención del otro más allá de lo que esperabas. Alcanzarás su corazón de modo que no haya secretos. En el trabajo, está cerca el agradecimiento por los esfuerzos que has hecho. Te espera un aumento en tus ingresos.

Consejo del día: Sé inventivo y deja correr la imaginación. No te amarres a ideas preconcebidas si tienes sentimientos propios sobre cómo deben ser las cosas.

Horóscopo Capricornio

Vivirás algunas desilusiones en el día de hoy, sobre todo a nivel profesional. No permitas que te afecten demasiado. Te será imposible negar los sentimientos que embargan tu corazón. Quizás debas pensar en dar una segunda oportunidad. Te será imposible apegarte a tu itinerario para la jornada laboral del día de hoy. No caigas en la desesperación.

Consejo del día: No sirve de nada que guardes tus sentimientos y emociones para que luego de un largo tiempo de acumule exploten en tu rostro. Aprende a comunicarte.

Horóscopo Aries

Hoy la superficialidad te resulta molesta y sientes deseos de llegar a lo último. Te darás cuenta que el problema es menor. Acaba con la timidez, los planetas te ayudarán a perder toda inhibición y serás auténtico en tus relaciones. Evita las inversiones a largo plazo. Los asuntos de dinero manéjalos con precaución, ya que la suerte no te acompaña.

Consejo del día: Puedes conseguir espléndidos resultados aprovechando tu dinámica energía, siempre que des sentido práctico a las cosas que emprendes.

Horóscopo Géminis

Hoy no contarás con todo el apoyo astral de días pasados y deberás renunciar a ciertos compromisos para mantener otros. Procura convertirte en el confidente de tu pareja. Demuéstrale que no la juzgarás bajo ninguna circunstancia. Deberás dejar pasar ciertos compromisos sociales destinados para el día de hoy si pretendes adelantar tu trabajo atrasado.

Consejo del día: La felicidad no es un estado absoluto al que se llegue de manera directa. Sino que es la suma de aquellos buenos momentos que guardas en tu corazón.

Horóscopo Tauro

Será un día tenso porque tienes que enfrentarte a alguien de tu trabajo y no estás seguro de cómo hacerlo. Relájate y todo saldrá espontáneamente. Te encuentras en un período perfecto para la conquista, estás con el ego elevado porque la Luna también está haciendo de las suyas. Estás totalmente consumido por tu trabajo. Debes coordinar mejor trabajo y placer, porque de lo contrario acabarás mal.

Consejo del día: Un masaje en tu espalda podría resultar tu mejor aliado en este día. Debes cuidarte la columna y la cantidad de peso que levantes.

Horóscopo Virgo

Finalmente encararás acciones de cambio en la pareja durante la jornada de hoy. Esto traerá aires de renovación a la relación. Eventos de tu pasado saldrán a relucirse durante el día de hoy. Esto provocará miradas extrañas y algunas peleas. La clave para poder abarcar todas las responsabilidades esta en la organización. Invierte un poco de tiempo en ella.

Consejo del día: No niegues tus errores, aprende a enorgullecerte de ellos, pues estos muestran cuanto has aprendido. Asegúrate de no darles cabida nuevamente.

Horóscopo Leo

Podrás concluir con todos tus planes destinados al día de hoy sin mayores inconvenientes. Crecerá tu confianza. No des lugar a desconfianzas en la pareja. Ante cualquier duda, procura entablar el dialogo inmediatamente. Piénsalo dos veces antes de ponerte en cuentas o créditos innecesarios. No pretendas una vida que no puedes costear.

Consejo del día: La magnanimidad debe ser ofrecida en función a la intencionalidad de las acciones. No caigas en un ciclo de continuo perdón a los que te rodean.

Horóscopo Piscis

Mhoni Vidente predice que aun cuando te hayas levantado con el pie izquierdo, te encontrarás con alguien que hace tiempo no veías, y te traerá buenas noticias. Es hora de que comiences a incluir a tu pareja en tus proyectos, como ella hace contigo. De esta manera se sentirá integrada. Ese aumento de sueldo por el que estabas luchando hace tiempo, por fin se hará realidad. Has trabajado duro, lo mereces.

Consejo del día: Ante las provocaciones de tus colegas, mantente calmo. Ya descubrieron tu carácter irascible y pretenden sacarte de tus cabales.

Cáncer

No podrás continuar con esta mentalidad mucho tiempo más. O cambias de trabajo o de forma de pensar. Medítalo. Una pareja formal trae consigo ciertos compromisos ineludibles. Afróntalos o retírate pero no pierdas tu tiempo. Existen situaciones en las que no podrás tener control absoluto. No desesperes por esto, mantente enfocado en tus metas.

Consejo del día: Aprende a valorar los consejos que te dan las personas bienintencionadas de tu entorno. Aprende a escucharlos, aunque no estés de acuerdo con ellos.

