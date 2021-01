Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 02 de enero ¡Ya están aquí!

No te puede perder los mejores horóscopos y predicciones que la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti en este día especial y comienza con la mejor actitud 02 de diciembre de 2021.

Horóscopo Libra

Estarás inspirado el día de hoy, y con mínimos esfuerzos lograrás hacer maravillas. Volarás por las nubes del amor. Dudas existenciales sobre tu capacidad de fidelidad perpetua revolotean sin cesar en tu cabeza. No dejes ir a tu pareja. Tu trabajo se verá afectado por circunstancias que van más allá de tu control, y deberás solicitar la postergación de fechas límites.

Consejo del día: Busca una forma de vida equilibrada, con un pie en la realidad y otro en la fantasía. Nútrete de los cambios y cultiva tu vida interior.

Horóscopo Escorpión

Contarás con un sentido del humor envidiable que lograrás esparcir en cada lugar que habites durante la jornada de hoy. Te será imposible disfrazar tus sentimientos cuando inicies ciertas discusiones con tu pareja en el día de hoy. Cuidado. Evita caer en discusiones innecesarias con ciertos pares laborales congraciados con tus superiores. Usa tu inteligencia.

Consejo del día: Procura solucionar tus inconvenientes a través del dialogo civilizado y respetuoso. Recurre a otras tácticas menos persuasivas como ultimo recurso.

Horóscopo Sagitario

Te verás considerando ciertas opciones a nivel emocional que nunca habías pensado. Muy buen día a nivel laboral. Aprovecha la jornada de hoy para declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti. Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos.

Consejo del día: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.

Horóscopo Acuario

Contarás con más información de la que desearías tener respecto a seres queridos. Pero aprende a distinguir entre verdades y mentiras. Te encontrarás cargado de nerviosismo y mal humor debido a circunstancias laborales. No descargues tu frustración con tu pareja. Te verás con energías renovadas hoy. Iniciarás con éxito múltiples proyectos y tendrás una claridad mental envidiable.

Consejo del día: El dejar de alimentarte o descansar no proporcionará ningún beneficio adicional a tu rutina laboral. Dedica más tiempo a tu cuidado personal.

Horóscopo Capricornio

Todos te reconocen por tu buen humor y tu permanente estado jovial. No permitas que hoy logren sacarte de las casillas. Sientes que diste todo lo que podías dar, pero del otro lado no sucedió lo mismo. Habla con tu pareja, de manera sincera. Por suerte, esta vez conseguiste quien pudiera salvarte de no terminar en la calle. Que te sirva como lección.

Consejo del día: Salir a correr es bueno para tu cuerpo y tu mente, pero no así como tú lo haces. Cuida un poco más tu garganta o terminarás en cama.

Horóscopo Aries

No permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio. Intenta hacerte un momento para compartir experiencias con tu pareja. Que el frenesí laboral no acabe con tu relación. Intenta realizar un cambio en tu rutina laboral cotidiana el día de hoy. Explora nuevas formas de realizar tus actividades.

Consejo del día: Aprende a balancear tu tiempo entre el ocio, el trabajo y el amor. Establece una escala de valores para determinar como actuar en todo momento.

Horóscopo Géminis

Con esa facilidad para convencer alcanzarás lo que te has propuesto poco a poco. En este momento te atreves a todo. Elementos positivos asientan tus relaciones. Es normal la armonía, lo raro es que haya subordinación en los afectos. Poca fortuna con los números, aunque tendrás mucha suerte si trabajas con grupos. Tus objetivos son nobles, así que adelante.

Consejo del día: La alegría compartida y la pasión no necesitan un motivo. Sal de lo cotidiano para recrear la buena convivencia en la relación.

Horóscopo Tauro

No pierdas tu tiempo en albergar pensamientos negativos en tu mente. Por cada problema hay una solución esperando ser encontrada. No subestimes el valor que aporta la confianza a la pareja. Mucho cuidado en cometer errores que la afecten o lo pagarás caro. El tiempo dedicado a cultivar tu relación con tus superiores dará sus frutos hoy. Cuidado con las equivocaciones.

Consejo del día: Las dificultades en la vida representan continuas pruebas para la pareja. Solo aquellas en los que el amor es más fuerte las sobreviven.

Horóscopo Virgo

Los hechos del día de hoy conspiran contra tu carácter apacible. No permitas que brote la fiera que llevas dentro, mantén la calma. Te entregarás por completo a este amor, sin medir las consecuencias. Pero lamentablemente tu pareja no siente lo mismo por ti. La buena relación que tienes con personas cercanas derivará en un proyecto que a largo plazo significará grandes ganancias.

Consejo del día: Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Y también una alimentación sana, obviamente.

Horóscopo Leo

No te conformes con ser uno más de la multitud. Utiliza cada fibra de tu ser para destacarte y sobresalir. Pon todo de ti. Estarás a un paso de tirar por la borda todo aquello por lo que has trabajado tanto tiempo. Piénsalo detenidamente. Lograrás despojarte de ciertos temores e incertidumbres, lo que se verá claramente reflejado en tu rendimiento laboral.

Consejo del día: Que la realidad frenética de constantes sobresaltos y apuros no coarte tu capacidad de soñar o cultivar tus horizontes sentimentales.

Horóscopo Piscis

No permitas que tus impulsos negativos salgan a la luz. Mantén tu lado desagradable a raya y modérate en lo que dices. No dejes que los problemas agobien a la pareja permanentemente. Busca romper la rutina para despejar un poco las tensiones. Lograrás finalmente tomar un ritmo laboral óptimo. Aun te queda mucho por aprender, mantente alerta y no te dejes estar.

Consejo del día: La inspiración esta en los ojos que usas para mirar al mundo que te rodea. Es susceptible de ser encontrada en cualquier lugar de éste.

Cáncer

Te sentirás desnudo ante las miradas de los que te rodean cuando ciertas intimidades tuyas salgan a la luz. Aprende de este error. La idea de formar una pareja estable y una familia simplemente no esta en tus planes, o te sientes lo suficientemente maduro. Despójate de la palabra intentar. Haz o no lo hagas, pero deja de lado la mediocridad. Solo así lograrás llegar a la cima.

Consejo del día: El ser humano posee una capacidad increíble de recuperación ante ciertos momentos traumáticos. Busca la luz al final del túnel.

