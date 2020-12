Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 02 de diciembre ¡Ya están aquí!

No te puede perder los mejores horóscopos y predicciones que la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti en este día especial y comienza con la mejor actitud 02 de diciembre de 2020.

Horóscopo Libra

Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado turbio como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro. Compartirás una jornada muy positiva en lo emocional, junto a tu pareja y un amigo de larga data que te visitará. Llegarás a una situación límite en la que no tolerarás más y perderás la diplomacia con tus compañeros de trabajo.

Consejo del día: No lograrás respeto si no aprendes a fijar límites. Deja notar que eres tú el que decide por ti, muéstrate confiado y avasallador.

Así te ira Libra en el 2020 en el amor, salud y dinero

Horóscopo Escorpión

Fíjate bien en lo que haces y dices hoy, hay alguien que está esperando a que cometas un error. Te tenderán muchas trampas. Fortalecerás tus vínculos afectivos. Panorama muy bueno en la convivencia ya que te mostrarás más protector y cálido. Conéctate con personas influyentes, porque te darán acceso a fama y dinero. Utiliza tu habilidad para el diálogo inteligente.

Consejo del día: Quieres hacerlo todo y crees que puedes, pero eres humano y no súper humano. Aunque tengas mil ideas, hay límites reales y concretos.

Así te ira Escorpión en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Sagitario

Te volverás loco buscando una respuesta que no estás dispuesto a aceptar. Deberás ceder en ciertas actitudes. Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Haz realidad ese acercamiento tan pensado. Posterga la negociación de cualquier compra o venta que tengas planeada para el día de hoy. No es un buen momento.

Consejo del día: No te dejes intimidar por ciertas situaciones que experimentarás en la jornada. En ti está el transformar las vicisitudes en ventajas a tu favor.

Así te ira Sagitario en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Acuario

Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Es el inicio de un ciclo propicio para la belleza. Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas. No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante. Acepta las consecuencias de tus actos.

Consejo del día: Busca descanso en la compañía de tus amigos y organiza un viaje para lograr despejar un poco tu mente. Pasarás momentos inolvidables.

Así te ira Acuario en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Capricornio

Corres el peligro de tener algún enfrentamiento serio a causa de un asunto trascendente. Te aguardan pequeños problemas. Las relaciones amorosas pasan por un buen momento, aparecen nuevas e interesantes personas que te motivan a conseguir ideales. Puede que te topes con promesas que no se cumplan. Toma las precauciones necesarias para que esto no afecte tu bolsillo.

Consejo del día: Define tu rumbo, de esa manera podrás construir imperios y no te sentirás presionado por el poder de otros. Busca ser tu propio jefe.

Así te ira Capricornio en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Aries

Se darán ciertas situaciones durante el día de hoy que despertarán tu curiosidad y deseo de nuevas vivencias. Medítalas. Día de largas conversaciones profundas en la pareja. Lograrán deshacerse de varios tabúes que los perturbaban. No te encapriches en la adquisición de ciertos bienes si la situación se da para que no lo hagas. Prudencia.

Consejo del día: Cuando inicies una actividad avócate completamente a ella. Deja de lado toda distracción que pueda perturbar tu concentración y afecte tu desempeño.

Así te ira Aries en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Géminis

Llega la brisa fresca después de momentos de intenso calor. No intentes inventar la pólvora y mejor apégate a lo seguro. Hoy es un día propicio para el romance. Disfruta con tu pareja de una velada romántica a la luz de las velas. No temas incursionar en nuevas formas de multiplicar tu efectivo. Infórmate adecuadamente y decídete a invertir.

Consejo del día: Para estar bien en tu trabajo y con tus seres queridos, primero debes estar bien contigo mismo. Tómate tu tiempo y encuéntrate a ti mismo.

Así te ira Géminis en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Tauro

Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco. Te sentirás atraído y subyugado por esa persona que acabas de conocer, deshazte de tus temores y avanza a paso firme. Contarás con mucho apoyo durante este período. Tendrás infusiones de dinero que te permitirán mejorar tu estilo de vida.

Consejo del día: El miedo es una característica que está presente en todos nosotros, nadie está exento de él. El objetivo es saber utilizarlo en nuestro provecho.

Así te ira Tauro en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Virgo

Tendrás una tendencia a dejarte llevar por las palabras lo que puede meterte en serios problemas. Se medido en lo que dices. Hoy llegarás a la conclusión de que estas en posición de entablar una relación con todos los elementos para que sea definitiva. Experimentarás algunos inconvenientes para llegar a tu trabajo el día de hoy. Mejor, paciencia y cautela al manejar.

Consejo del día: Antes de quejarte por todo aquello que no tienes mira a tu alrededor y ve las necesidades de los más carenciados. Se agradecido por lo que posees.

Así te ira Virgo en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Leo

Mantente con temple de acero aunque el negocio se complique. Te amarán y amarás con locura, pero no dejes detalles librados al azar. Tu pareja podría ser pura conversación y nada de acción. Presta atención a los detalles de la relación como cumpleaños y fechas importantes. Contarás con mayor claridad mental y definición en tus proyectos, lo que te permitirá alcanzar lo que deseas, en el corto plazo.

Consejo del día: No dejes decaer tu generosidad. Varias personas dependen de ella y tú pareces ser el más idóneo para prodigarla.

Así te ira Leo en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo Piscis

Las inseguridades crónicas a nivel emocional de tu pareja traerán algunas complicaciones en la relación. Paciencia. Las asperezas latentes en la pareja no podrán volverse más evidentes durante la jornada de hoy. Busca dialogo. Experimentarás una falta total de energía durante la jornada. No caigas ante la desesperación, continua a paso reducido.

Consejo del día: La vida es un regalo precioso a ser disfrutado cada día a cada minuto. Aprende a valorar los momentos, pues de ellos se compone la felicidad.

Horóscopo Cáncer

Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando cumplir todos tus objetivos aunque alguien te diga que eres ingenuo. Si eres de los que no tienen pareja, cuando menos te lo esperes, alguien muy cercano buscara en ti algo más que amistad. Te ofrecerán pequeñas cosas que te reportarán algún beneficio económico, pero nada definitivo. Acepta lo que venga.

Consejo del día: En los buenos momentos, no te olvides de la gente que ha confiado en ti y agradéceselo de una forma original. Ya sabrás cómo.

Así te ira Cáncer en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

