Mhoni Vidente ACERTÓ que Magda Rodríguez moriría por esta razón

La controversial astróloga cubana, Mhoni Vidente, fue gran amiga de la ahora fallecida Magda Rodríguez y tuvo fuertes visiones sobre el futuro de la colaboradora de Televisa.

Anteriormente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que la cubana habría dado la predicción de una gran pérdida, y ahora se sabe que la Vidente acertó incluso en las causas de muerte de la querida productora, generando muchas expectativas alrededor del fallecimiento de Rodríguez.

"Yo no creo en la muerte y el hecho de decirle que ya no estaría en Hoy, significó que ya no estaría en el plano terrenal", dijo en el programa Aquí Contigo.