Mhoni Vidente y las veces que gritamos ‘bruja… le atinaste'

“Veo que fallece alguien muy importante en México, que es mexicano, que es un cantante”, declaró.

Mhoni Vidente predijo el sismo de 7.1

“Veo una tragedia más de un cantante, es un cantante joven, tendrá como unos 30 o 32 años. Es una tragedia, lo acribillan, es del ámbito grupero; yo creo que va a tener un accidente muy fuerte en Guadalajara. A todos los gruperos les digo que si traen un guarura, contraten dos”. ‘Donald Trump será asesinado en siete meses’ Esta predicción no se ha cumplido pero es una de las que más controversia han causado:

Predice la tercera Guerra Mundial

Ha puesto a dudar hasta el más escéptico con sus predicciones en lo que va del año y hasta las del año que viene. Desde los sismos que sacudieron el país, divorcios de famosos, muertes, atentados, triunfo de Trump y el más reciente la predicción de un atentado a un candidato a la republica de México. Ah…. pero lo que no vio venir fue que la dejaríanya que la vidente había planeado su boda y se canceló.Con “aparente” tranquilidad, la cubana escribió a través de: “Así es amiguis se suspende la Boda”. https://twitter.com/mhonividente/status/900084987017527297 La vidente declaró en un programa de radio que su prometido sintió la presión y; aunque no dio más detalles de la identidad del hombre que la llevaría al altar.'Se nos murió Juanga' Aunque no dijo que sería él, había adelantado que fallecería un cantante muy querido por todos los mexicanos. Indicó que sería alguien de 66 o 67 años de edad, a causa de un paro respiratorio o cardiaco. https://www.youtube.com/watch?v=YQV47l24ftc&feature=youtu.beEl pasado 8 de septiembre, Moni fue el centro de atención por lo acertada de su predicción sobre el sismo de 8.2 en Oaxaca y Chiapas. Y luego… ¡lo hizo de nuevo! https://www.youtube.com/watch?v=LpkVTFheFA8&feature=youtu.be Desde meses antes el terremoto que sucedería, advirtió lo que pasaría y fue tanque provocó escalofríos.Tal fue el caso del vocalista de Cuisillos quien fue asesinado mientras descansaba en su casa. Cabe mencionar que Mhoni, advirtió meses atrás lo que sucedería, aunque lo más escalofriante que dijo en el programa Sale el Sol fueron los detalles de la muerte del vocalista ya que especifico donde seria la muerte del grupero y como sucedería su muerte.Según una predicción de la cubanatendrá una muerte trágica y eso ocurrirá muy pronto.

“Se veía muy lejano el día que vivieramos una crisis de la III Guerra Mundial y #Trump vino a acercarnos a este momento. Amigos nuestra vida va a cambiar y estaremos ya en adelante con la preocupación si habrá un mañana”; escribió la reconocida vidente en su cuenta de Facebook.

Mhoni dijo que un candidato en específico, del cual no quiso decir su nombre, pero que debe tener cuidado porque habrá un atentado contra él. “Hay una predicción muy importante que acabo de tener, una visión de que veo un atentado por parte de uno de los candidatos a la Presidencia del 2018 para México, amigos. Que su nombre empieza con la letra M, así que hay que rezar mucho para que eso no pase”, dijo Mhoni. https://www.youtube.com/watch?v=EM5ev98N3M4&feature=youtu.be Todo indica que nadie convence tanto como Mhoni Vidente y es que se ha popularizado entre el pueblo mexicano desde hace muchos años por sus predicciones cumplidas.