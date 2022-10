Mexicanos se abren camino en el Universo Marvel

Actores y actrices mexicanos se siguen abriendo camino en la industria cinematográfica de Hollywood y han puesto en alto el nombre del país que los vio nacer.

Desde Tenoch Huerta, que debuta en una película de superhéroes, hasta Salma Hayek que goza de un papel protagónico, estos seis grandes artistas se han ganado un espacio en la franquicia Marvel, con personajes que enaltecen el orgullo de ser mexicanos.

TENOCH HUERTA

El actor de 41 años, nacido en Ecatepec, interpretará al villano Namor, en la nueva película de Black Panther: Wakanda Forever. Dará vida a un príncipe submarino de la Atlántida que posee una gran fuerza, que ha tenido presencia anteriormente en los cómics de Avengers y X-Men.

Este papel ha ayudado a Tenoch para expandir su mensaje de no al racismo por el color de piel.

SALMA HAYEK

La actriz de 56 años, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, tuvo una participación en la película Eternals, actuando en el personaje de Ajak, que originalmente pertenecía al género masculino, por lo que este cambio en la historia sorprendió al fandom.

Esta superheroína es considerada la madre de los Eternos y su principal poder es la curación.

MABEL CADENA

La mexicana conocida por su actuación en “El baile de los 41”, interpretando a Amada Díaz, se unió al Universo Marvel por su reciente participación en la nueva película de Black Panther. La actriz estará a cargo del personaje de Namora también llamada “la Reina del Mar”.

La noticia fue revelada en julio durante el Comic-Con en San Diego, donde la actriz de 32 años se vio muy emocionada de participar en el proyecto.

XOCHITL GOMEZ

Esta actriz mexico-estadounidense, de 16 años, formó parte del elenco de la película de Doctor Strange haciendo el papel de América Chávez, un personaje joven dentro del Universo Marvel Comics, y a pesar de eso, rápidamente se ha vuelto un referente por el ejemplo de diversidad que conlleva. A saber: fue criada por dos madres, es latina y lesbiana.

LUPITA NYONG’O

La estrella de cine, nacida en 1983 en la Ciudad de México, salió en la primera película de Black Panther y saldrá nuevamente en la segunda entrega que está por estrenarse.

Lupita interpreta el papel de Nakia, una guerrera y espía de Wakanda que es miembro de los Perros de Guerra que ayudan a otras naciones.

GAEL GARCÍA BERNAL

El tapatío de 43 años aparece en Werewolf by Night, desarrollando el personaje de Jack Rusell, un hombre lobo. Este especial para Disney Plus forma parte de Marvel, aunque no se trata de una película, sino de una serie.

