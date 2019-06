Mexicana Universal Jalisco se escapó del concurso para estar con su marido

Escandalosos momento se han vivido dentro del certamen Mexicana Universal mucho antes de que este Reality show siquiera comience, ahora fue Dorothy Shuterland quien evidenció a Lupita Jones.

Dorothy Shuterland, quien era la representante seleccionada como Mexicano Universal Jalisco, abandonó el país estando a unos días antes de la concentración nacional, y no se pudieron comunicar con ella, sin embargo en sus redes sociales ella posteo muy gustosa sus momentos más íntimos.

Resulta que uno de sus sueños de Dorothy era montar un elefante y su nuevo y rico novio, la llevó hasta ese punto del planeta donde no sólo le cumplió el sueño de montar un elefante, sino que también le dio el anillo de compromiso.

Uno de los requisitos para entrar a Mexicana Universal es claramente no estar comprometida ni casada, por este hecho, Lupita Jones y la directiva del programa decidieron que este año no habría 32 participantes sino que es sólo 31, pues ya no quieren el espacio de Dorothy en este Reality Show.

