Metallica triunfa en su primer show del 40 aniversario en San Francisco

Metallica tocó el primero de los dos shows que celebraron su 40 aniversario el viernes 17 de diciembre en el Chase Center de San Francisco, California.

Si bien las entradas en persona estaban disponibles exclusivamente para los miembros del club de fans del quinto miembro del grupo, los fanáticos de la banda de todo el mundo pudieron ver la presentación en vivo desde casa o en el móvil a través de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music y Prime Video.

El espectáculo, junto con el concierto de mañana por la noche (domingo 19 de diciembre) en el mismo lugar, estará disponible exclusivamente en el canal The Coda Collection / Prime Video para su posterior visualización.

¿Cuánto costaban las entradas?

Hace una semana, las entradas limitadas para el espectáculo del viernes por la noche costaban entre $ 757 y $ 1,457 a través de Ticketmaster, mientras que las entradas para el concierto del domingo costaban al menos $ 582, con varios niveles de precios más altos.

El setlist para el concierto del 17 de diciembre fue el siguiente:

01. El éxtasis del oro (intro)

02. Enciende las luces

03. Muerte rastrera

04. Atrapado bajo el hielo

05. Bienvenido a casa (Sanatorio)

06. Orión

07. La paja más corta

08. Uno

09. Triste pero cierto

10. Nada más importa

11. Rey Nada

12. Fixxxer (debut en vivo)

13. Breadfan

14. Trébol sin hojas

15. Frenético

16. El día que nunca llega

17. Escupe el hueso

"Estamos agradecidos de que hayan estado con nosotros durante 40 años, y estamos muy felices de que sigan aquí después de todo este tiempo", dijo el líder James Hetfield a la audiencia en un momento durante el set.

"Todavía me sorprende. Porque fuimos creados para hacer esto. Lo sé".

También confirmó, después de que se mostró un montaje que presentaba a algunos de los ex miembros, que no harían apariciones especiales en el programa. "Ojalá hayan podido ver [a los ex miembros de la agrupación] vivir en algún momento de sus vidas", dijo. "Tuvimos la suerte de tenerlos en la banda".

Los shows del 40 aniversario ven a Metallica regresar al Chase Center por primera vez desde los conciertos "S & M²" de septiembre de 2019 que también sirvieron como la gran inauguración del lugar.

Era imposible no darse cuenta de que aficionados de más de 60 países viajaron al City by the Bay y se apoderaron por completo de San Francisco para el fin de semana "S & M²".

¿Quiénes es Metallica?

Formada en 1981 por Hetfield y el baterista Lars Ulrich, la banda se ha convertido en una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de la historia, habiendo vendido casi 120 millones de álbumes en todo el mundo y generando más de 2.500 millones de reproducciones mientras toca para millones de fanáticos en literalmente los siete continentes.

Los premios y reconocimientos de Metallica incluyen nueve premios Grammy, dos premios American Music Awards, varios premios MTV Video Music Awards y su incorporación en 2009 al Salón de la Fama del Rock And Roll.

En junio de 2018, la banda recibió uno de los honores musicales más prestigiosos del mundo: el Polar Music Prize de Suecia, cabe recordar que recientemente celebraron 30 años de “The Black Album” con sus propios tenis Vans

