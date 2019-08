Metallica sorprende a fans al donar 250.000 euros para construir un hospital

La banda estadounidense Metallica emocionó a sus fans con su labor altruista, pues los integrantes decidieron realizar una donación para la construcción de un hospital pediátrico oncológico para niños en Rumanía.

La donación que realizaron para la asociación rumana "Dar vida", fue de 250.000 euros, está asociación fue fundada en el 2012 y la banda antes de realizar su presentación del pasado miércoles decidieron entregar la cantidad.

Cabe mencionar que la donación fue a través de la fundación de la banda Metallica llamada All Within My Hands, la banda obtiene fondos a través de sus conciertos y un porcentaje es destinado a su fundación sin fines de lucro.

La construcción del hospital en Rumanía, inició a mediados del año pasado en Bucarest y es que el proyecto ha sido uno de los pocos en ser construidos en Rumanía y se espera que más fundaciones puedan realizar donaciones para darle oportunidades a los niños que necesitan tener los cuidados necesarios en sus tratamientos.

En cada concierto que realiza Metallica ha logrado emocionar a los espectadores, aunque además de su buena música, no se olvidan de ser solidarios con las personas que más lo necesitan y tras saber de la construcción del hospital pediátrico en Rumanía decidieron apoyar con una donación.

Además, durante su visita a España en el pasado mes de mayo, la banda donó 68.000 euros en Madrid para la ONG Bokatas, así como 50.000 en Barcelona.

Para el próximo año se espera que el hospital oncológico para los niños pueda iniciar y brindar la atención necesaria. La banda con su gesto de generosidad espera que más famosos se unan a la causa.

