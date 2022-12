Metallica ofrecerá “experiencias” privadas en su próxima visita a México. Foto: aristeguinoticias.com



Con la gira “M72 Worl Tour”, la banda de trash metal, Metallica, tendrá grandes sorpresas para demostrar el cariño hacia los fanáticos en México, pues planearon incluir “experiencias” que van desde los 7 mil hasta los 140 mil pesos mexicanos, en las que habrá bebidas gratis, acceso rápido y la posibilidad de pasar un buen rato con la banda, ¡no te pierdas el dato!

En La Verdad Noticias te contamos que en esta gira, se planearon dos lista de canciones distintas con dos bandas diferentes para comenzar el show, además de que la compra de cualquiera de los paquetes te incluirá la entrada a las dos fecha de un solo fin de semana en el Foro Sol.

Hace poco te comentamos sobre la mujer que dio a luz en pleno concierto de la banda, pero ahora te decimos que los fanáticos no se miden al apoyar a la legendaria agrupación, desde atuendo extravagantes típicos del estilo musical, hasta hacer locuras como intentar subirse al escenario para estar cerca de los integrantes, sin importar a quien tengan que pisar para lograrlo.

En su visita a México, Metallica ofrecera “experiencias” exclusivas

Información del evento. Foto: aristeguinoticias.com

Con fecha del 20 y 27 de septiembre, 22 y 29 de septiembre de 2024, la banda planea tener de invitados especiales a Greta Van Fleet, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch y Ice Nini Kills, agrupaciones que se encargaran de abrir el show, en que se podrán adquirir los siguientes pases Exclusivos que estarán en preventa a partir del primero de diciembre:

Nothing Else Matters Snake Pit Experience; $3 mil 222 USD a $4 mil 398 USD

Moth Into Flame Snake Pit Experience; $1,038 USD a $1,398 USD

One Enhanced Experience; $830 USD a $1,098 USD

Frantic Early-Entry Ga Package; $414 USD a $598 USD

Seek & Destroy Reserved Package; $518 USD a $698 USD

Lux Aeterna Platform Experience; $7 mil 272 USD

Cabe aclarar que es paquete “Nothing Else Matters”, incluye una convivencia con los integrantes de la banda en una Meet & Greet entre bastidores, además de que en el resto, se añadieron beneficios como asientos exclusivos, mercancía oficial limitada, bebidas gratuitas y la descarga mp3 del show en vivo.

Te puede interesar: Integrante de Metallica se separa de su esposa tras estar casados por 25 años.

¿Qué premios ha ganado Metallica?

La legendaria agrupación tuvo su primer galardón en el año de 1989, se trató de un premio Grammy por Mejor Interpretación Metal, gracias a la melodía “One”, en los años siguientes obtuvo alrededor de 20 reconocimientos más, siendo el último en 2019 en los Premios Kerrang!, en la categoría de ‘Best International Act’.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de aristeguinoticias.com