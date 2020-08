Metallica lanza un nuevo disco junto a la Sinfónica de San Francisco

Metallica ha lanzado el día de hoy una nueva producción discográfica en colaboración con la Sinfónica de San Francisco titulada ‘S&M2’, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para que sus fanáticos puedan disfrutar de esta gran obra de arte.

Este nuevo disco demuestra una vez más que Metallica es una de las bandas de heavy metal más icónicas en la historia de la música moderna, pues su legado está conformado por 10 álbumes de estudio, cinco EP's y cinco producciones en vivo, los cuales les han permitido recibir múltiples premios a lo largo de 39 años de trayectoria artística.

'S&M2' es la nueva producción discográfica de Metallica junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

Metallica sorprende a fans con nuevo disco sinfónico

‘S&M2’ fue grabado durante una serie de conciertos que la banda estadounidense realizó el 6 y 8 de septiembre junto a la Sinfónica de San Francisco, siendo esta su segunda colaboración, pues en 1999 grabaron una primera edición, misma que gozó de gran éxito entre sus fanáticos.

Metallica anunció a través de sus respectivas redes sociales que este nuevo álbum en directo estaría disponible para su escucha en todas las plataformas digitales además de que también será puesto a su venta en diferentes formatos como CD's, Vinilos y Bluray. De igual forma será publicada una edición limitada que contendrá las partituras del concierto y pósters exclusivos.

El nuevo álbum en vivo incluye dos discos, en los cuales se podrán encontrar grandes éxitos de la agrupación liderada por James Alan Hetfield como ‘The Day That Never Comes’, ‘One’, ‘Nothing Else Matters’ y otros 17 temas más.

El nuevo disco de Metallica ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Además de disfrutar un nuevo álbum, los fanáticos de Metallica han venido presenciado desde hace ya varias semanas las proyecciones de los conciertos más icónicos de la banda, esto como parte del proyecto ‘#MetallicaMondays’, el cual fue realizado para hacer más amena la cuarentena por la actual pandemia del coronavirus.

