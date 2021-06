Metallica es la burla en las redes por su colaboración con J Balvin

Metallica está siendo la burla de las redes sociales, luego de que anunciara sus nuevas colaboraciones musicales, por lo que los metaleros han reaccionado de todo ante tal noticia y se ha viralizado entre internautas.

La famosa banda está de manteles largos por el 30 aniversario de 'The Black Album', y para celebrarlo invitó a más de 50 artistas que incluyen a Juanes, Mon Laferte y J Balvin.

Resulta que “The Metallica Blacklist' cuenta con la participación de 53 artistas de diferentes géneros, generaciones y culturas que hicieron versiones de las canciones del álbum homónimo de la banda, pero no todas han sido del agrado de sus fans.

¿Cuándo saldrá a la venta The Black Album?

Colaboraciones de Metallica

Para este álbum de aniversario se hicieron versiones de las canciones del álbum homónimo de Metallica conocido popularmente como The Black Album y saldrá a la venta el 10 de septiembre.

Los dos primeros sencillos del disco son 'Enter Sandman', interpretada por Juanes, y 'Nothing Else Matters', interpretada por Miley Cyrus con WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith.

El dúo Ha*Ash dará su voz a 'The Unforgiven' y el Instituto Mexicano del Sonido hará una versión de 'Sad But True' con La Perla y Gera MX. Mon Laferete, en tanto, interpretará 'Nothing Else Matters'.

Las ganancias de las ventas del álbum serán destinadas a diferentes organizaciones benéficas, entre ellas All Within My Hands de Metallica y la Fundación Mi Sangre de Juanes.

Balvin, que estará a cargo de 'Wherever I May Roam', destinará las ganancias de su canción al Hospital de Investigación Infantil St Jude y a All Within My Hands.

¿Cuál es el álbum más vendido de Metallica?

The Black Album

Según las estadísticas, el ”Black Album” sigue siendo el disco más vendido en la historia del heavy metal.

En mayo de 1991, año en que salía a la venta el susodicho, entraba en vigor el sistema Nielsen SoundScan, método que aún se utiliza en la actualidad para llevar a cabo un recuento sobre las ventas de discos en Estados Unidos.

Gracias a él sabemos que Metallica que posee 7 millones de seguidires en Instagram, en 2016, habían vendido más de 16.000.000 copias del álbum negro, una vez viera la luz el 12 de agosto de 1991, convirtiéndose en el disco más vendido en Estados Unidos en las dos últimas décadas.

