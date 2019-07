Metallica celebra los 36 años del lanzamiento del álbum “Kill ‘Em All”

Tiempo antes de grabar, Metallica experimentó un cambio crucial en su formación, con la salida de Dave Mustaine -que luego formaría Megadeth- y el ingreso de Hammett, ex miembro de Exodus. Por ese motivo, algunas de las canciones son mencionadas con Mustaine en los créditos, como 'The Four Horsemen', 'Jump In the Fire' y 'Phantom Lord'.

"Mátalos a todos..." es el contundente mensaje de una de las mejores bandas de Rock. De este modo, Metallica lograron ser pioneros del thrash y dejaron una escuela que aún hoy en día continúa evolucionando. Este larga duración de 51 minutos con 15 segundos de duración, fue producido por Paul Curcio, logrando un trabajo sobrio e innovador para lo que se conocía de metal en la época.

"Kill 'Em All" fue aclamado por la crítica, expandiendo los límites del metal, dando forma al thrash.

En diez canciones, 'Kill 'em All' es potencia pura, gracias al entendimiento que lograron James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Cliff Burton y que, sin saberlo, sentaron las bases para uno de los subgéneros del Rock.

Sin embargo, este disco de estudio no estuvo exento de la polémica, toda vez que se logró al despedir a Dave Mustaine, primer guitarrista de Metallica, pero que por sus constantes adicciones y problemas con los integrantes tuvo que irse, antes de conocer el éxito. Este capítulo es especial, pues esto hizo que Mustaine fundara otra banda histórica como lo es Megadeth.

Encabezado por temas como 'Hit The Lights', 'Jump In The Fire', 'Whiplash', 'Seek And Destroy', 'The Four Horsemen', entre varios más, el LP ha vendido millones de copias alrededor del mundo y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

Ricardo D. Pat