Metallica anuncia actividades sorpresa por día, tenemos los detalles

Como se dio a conocer en el pasado mes de noviembre, Metallica regresará a México y en La Verdad Noticias, te contamos todos los pormenores para acudir a este magno concierto, pues la banda ha anunciado paquetes para la gira “Fin de Semana Irrepetible”, por lo que continuación te decimos cuanto cuesta y que incluye cada uno de ellos.

La agrupación ofrecerá conciertos en 22 ciudades del mundo durante este 2023 y 2024, en ese sentido, Metálica tiene planeado 4 presentaciones en el país, por lo que para adquirir los boletos podrás hacerlo desde la plataforma de Citibanamex en la preventa de boletos, este 19 de enero, mientras que la venta general se abrirá hasta el 20 de enero.

La experiencia de fin de semana, ofrece un sin fin de beneficios para los usuarios, pues para empezar el Snake Pit, estará ubicado en medio del escenario circular, para que los fans ahí dentro tengan una completa vista 360° del concierto.

Otros de las variedades que ofrecerán estos paquetes, son acceso a meet and greet, tour de producción y escenario, alimentos y bebidas en nuestra sala “Black Box”, hasta varias actividades para que los fanáticos convivan con los integrantes de la banda.

Boletos para el evento

Metallica se presentará en México en septiembre

Los boletos de cada día también estarán disponibles primero para los Fifth Members, iniciando el lunes 16 de enero a las 9:00 AM hora local en los Estados Unidos, Canadá y México, y 10:00 AM hora local en Europa.

En ese sentido, los abonos para los dos conciertos del fin de semana aún están disponibles, los cuales ofrecen una experiencia sin igual: dos set lists completamente diferentes con dos bandas distintas abriendo el show de cada noche.

Experiencias únicas

Los usuarios podrán conseguir su boletos el 19 de enero

Algo importante es que, a partir del 16 de enero, todas las Experiencias Únicas, excepto la “Snake Pit”, solo estarán disponibles como paquetes de un solo día. La Experiencia Snake Pit “Nothing Else Matters”, que incluye acceso al meet & greet, así como tour de producción y escenario, permanecerá exclusivamente como abono del fin de semana completo y no estará disponible para un solo día.

