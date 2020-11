Metallica: Este fue el setlist del concierto benéfico eléctrico-acústico

Metallica acaba de grabar su concierto mitad acústico y mitad eléctrico “Helping Hands Live & Acoustic From HQ”, para recaudar fondos dirigidos a varias causas benéficas.

A pesar de su título, el concierto, que tuvo lugar en la sede de Metallica en San Rafael, en el norte de California, el sábado por la noche (14 de noviembre), contó con sets eléctricos y 'desenchufados'.

La lista de canciones incluyó las versiones acústicas de Creeping Death, Blackened y Now That We’re Dead, The Unforgiven, Nothing Else Matters y All Within My Hands, entre otras.

Organizada en un círculo socialmente distante, rodeada por todos lados por una pared de pantallas con fanáticos de todo el mundo, la banda tocó versiones simplificadas de los clásicos de Metallica Blackened en un ambiente relajado.

Nueva versión de House of The Rising Sun

Después de un breve descanso, la banda regresó para un set eléctrico de seis pistas, que incluía una versión radicalmente reimaginada de Disposable Heroes ("Una canción pesada hecha acústicamente reelaborada en gran medida", como dijo el líder James Hetfield), Load deep cut Wasting My Hate, For Whom The Bell Tolls, Master Of Puppets y Enter Sandman, además de una portada pesada del clásico de 1964 de The Animals, La casa del sol naciente.

YouTube

A Metallica se unieron el mandolinista y multiinstrumentista Avi Vinocur y el teclista Henry Salvia, además de una aparición especial del hijo de Hetfield, Castor, y el hijo de Lars Ulrich, Layne, quien agregó coros y percusión a All Within My Hands.

"Es increíble estar fuera de casa y estar entre ustedes de nuevo", dijo el baterista Ulrich sobre el espectáculo, que fue el segundo concierto de la banda durante la pandemia de COVID, luego de un concierto en una bodega en Sonoma, California del Norte en agosto.

La Verdad Noticias te comparte la lista de canciones completas del concierto:

Acoustic set:

1. Blackened

2. Creeping Death

3. When A Blind Man Cries (Deep Purple cover)

4. The Unforgiven

5. Now That We're Dead

6. Turn The Page (Bob Seger cover)

7. Nothing Else Matters

8. All Within My Hands

Electric set:

9: Disposable Heroes

10. House Of The Rising Sun (The Animals cover)

11. Wasting My Hate

12. For Whom The Bell Tolls

13. Master Of Puppets

14. Enter Sandman

El espectáculo se llevó a cabo en beneficio de la Fundación All Within My Hands de la banda, que recauda dinero para varias causas benéficas diferentes. La transmisión en sí estará disponible para ver durante 48 horas después de la transmisión original.

Te puede interesar:Metallica se unirá a Disney en una nueva película

Además del concierto, Metallica subastará varios artículos únicos, como la guitarra Martin D-28 firmada por James Hetfield, chaquetas de gira exclusivas, una llamada de Zoom de la banda y botes de miel del rancho de Hetfield.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.