Metallica: Así fue el show en vivo de la banda en el cierre del Super Bowl 2021

Metallica actuó en una edición especial de The Late Show With Stephen Colbert para conmemorar el fin de semana del Super Bowl anoche (7 de febrero); mírelos cerrar el espectáculo con 'Enter Sandman' a continuación.

Una serie de actuaciones especiales se llevaron a cabo alrededor del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs el domingo.

Actuando desde su estudio en el Área de la Bahía de California, los titanes del metal realizaron una interpretación de uno de sus mayores éxitos.

Mira la actuación de 'Enter Sandman' a continuación.

Metallica generó nostalgia entre sus fans con su presentación

En otra parte del fin de semana del Super Bowl, The Weeknd tocó los éxitos del codiciado espectáculo de medio tiempo, mientras que H.E.R. inició el juego con una actuación de 'America The Beautiful'.

Sin embargo, en otras partes de Florida, shows no oficiales de gente como Migos, 50 Cent y Steve Aoki, quienes tocaron en conciertos para multitudes abarrotadas con pocas máscaras y sin distanciamiento social.

A raíz del show de 50 Cent en el hangar de un aeropuerto en St. Petersburg, Florida, el alcalde de la ciudad, Rick Kriseman, calificó el concierto de “estúpido”.

"No es así como deberíamos celebrar el Super Bowl", dijo en un comunicado. “No es seguro ni inteligente. Es estúpido. Vamos a analizar esto muy de cerca y puede terminar costándole a alguien mucho más de 50 Cent".

Metallica, mientras tanto, solo está haciendo un progreso “glacial” en su nuevo álbum, según el baterista Lars Ulrich. “Estos son los momentos más locos y nada va a ceder”, dijo.

Metallica regresó al escenario con sus grandes éxitos musicales, y los fans se quedaron con ganas de más show/Foto: Twitter

En noviembre, Ulrich dijo que él y sus compañeros de banda estaban involucrados en algunas sesiones de “escritura bastante seria” para el álbum, y el baterista prometió al mes siguiente que el próximo LP sería el mejor disco que Metallica haya hecho.

¿Viste la actuación de Metallica después del Super Bowl LV? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Facebook y mantente informado.