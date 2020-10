Meryl Streep y el gesto de Robert De Niro que que los mantiene unidos de por vida

Meryl Streep hoy en día es una de las grandes artistas de Hollywood, la más nominada y una de las más premiadas a lo largo de la historia, sin embargo, antes de esta época en la que Streep es una figura importante a nivel internacional, la famosa vivió por problemas muy graves en su juventud.

Pero como toda persona, hubo amigos que la acompañaron en todo momento, y uno de ellos fue el actor Robert De Niro, quien realizó un gran gesto para la actriz que ella hoy en día no olvida, y le agradece eternamente.

Cuando la actriz tuvo uno de sus primeros papeles en películas, lo realizaría junto a su entonces pareja el actor John Cazale, pero con el tiempo detectaron que este famoso tenía cáncer.

El tratamiento, no tan avanzado como hoy en día, era costoso, y le daban solo dos meses de vida, por lo que la producción no quería que Cazale participará de la cinta, pues no les sería rentable pagar el seguro médico.

¿Que hizo Robert De Niro?

El actor de Taxi Driver le dijo a la producción que si no contratan a Cazale, él no formaría parte de proyecto, y ante la preocupación de quedarse sin protagonista la producción aceptó, no sin antes poner muchas trabas, por lo que De Niro decidió renunciar a parte de su sueldo para que la producción pagará el seguro médico.

Asimismo, pidió que a Streep se le diera una indemnización para que pueda cubrir con los gastos necesarios, y la producción no tuvo más remedio que decir que sí.

La pareja de la actriz de Mamma Mía pasó por la esperada muerte, sin embargo, no fueron dos meses, sino dos años tras la detección del cáncer los que tuvo de vida.

Hoy en día ambos actores no solo son de los más importantes que hay a nivel mundial, y con una innumerable cantidad de películas, sino que además mantienen una amistad muy fiel.

Te puede interesar: Mickey Rourke AMENAZA a Robert De Niro por la película “The Irishman”

¿Conocías esta historia de Robert De Niro y Meryl Streep?, ¿Te gusta la manera en la que actúan estos famosos?, platícanos tu opinión en los comentarios.