Meryl Streep tiene el “crush más grande” con Will Ferrell ¡Lo ADORA!

Meryl Streep es una de las estrellas más respetadas de Hollywood, una actriz que ha ganado una gran cantidad de premios y es considerada una de las mejores actores de su generación.

La actriz ha sido un peso pesado en el negocio del cine durante décadas y ha logrado evitar la controversia en su mayor parte, en especial en cuanto romances y amoríos.

Esto podría deberse en parte al hecho de que Meryl Streep ha estado felizmente casada durante años con el mismo hombre, una verdadera anomalía en Hollywood. Aún así, su matrimonio feliz no le impide tener un crush ocasional con otros actores, como reveló en una entrevista de 2015.

Meryl Streep está casada con Don Gummer

Nacida en 1949, Meryl Streep debutó como actriz en teatro, después de recibir su MFA de Yale en 1975. No pasó mucho tiempo antes de que hiciera la transición a papeles cinematográficos, siendo la primera junto a Jane Fonda en la película, Julia de 1977.

Durante los siguientes años, Meryl Streep continuó actuando en una amplia variedad de películas, haciendo olas por su capacidad para interpretar sin esfuerzo a cualquier personaje.

También fue en los años 70 cuando Streep conoció al hombre que se convertiría en su marido. Tras la pérdida de su novio de mucho tiempo, John Cazale, por cáncer de pulmón en 1978, comenzó a salir con un escultor llamado Don Gummer.

Meryl Streep y Don Gummer contrajeron matrimonio después de 6 meses de romance

Los dos se llevaron bien de inmediato y menos de seis meses después de comenzar a salir, se casaron. Streep y Gummer han recibido a cuatro niños juntos: Henry, Mary, Grace y Louisa.

Todos los niños de Gummer han seguido a sus padres en búsquedas creativas, con Mary Gummer, más conocida como Mamie, ganando elogios como actriz en los últimos años.

Meryl Streep está flechada por Will Ferrell

Don Gummer y Meryl Streep se las han arreglado para mantener en privado muchos de los detalles de su relación, y la actriz rara vez habla de su relación amorosa a largo plazo con el escultor.

Aún así, Gummer ha acompañado a Streep a muchas entregas de premios y siempre parece muy orgulloso y apoya a su esposa estrella de cine. Recientemente celebraron su cuadragésimo aniversario de bodas, un logro verdaderamente notable, especialmente en Hollywood.

Pero, en 2015, Meryl Streep habló sobre un enamoramiento en particular que tiene, probablemente refiriéndose a un crush platónico o profesional.

"La película que me hace llorar es Anchorman. Estoy enamorada de Will Ferrell. Lo amo en cada película que hace. Quiero decir, Ryan Gosling podría ser mi hijo. No voy a estar enamorado de un niño. Will Ferrell es un hombre".

Claramente, Meryl Streep siente mucha admiración por el actor cómico Will Ferrell.

Will Ferrell es un ícono de la comedia

Will Ferrell, como Meryl Streep, tiene una relación comprometida. El actor conoció a la también actriz, Viveca Paulin en 1995 en una clase de actuación, y rápidamente establecieron una conexión.

Ferrell era una estrella prometedora en ese momento, y salieron por un tiempo antes de separarse. Ferrell pasó a protagonizar Saturday Night Live, pero no podía olvidar a la impresionante actriz sueca.

Viveca Paulin y Will Ferrell contrajeron matrimonio en el 2000

Ferrell y Paulin se casaron en 2000 y han estado juntos desde entonces. Al igual que Streep, mantienen su matrimonio fuera del centro de atención y los dos principalmente disfrutan de su tiempo libre lejos de Hollywood. Juntos tienen tres hijos: Magnus, Mattias y Axel.

En los últimos años, Will Ferrell ha comenzado a llevar a sus tres hijos a varios eventos de alfombra roja, mostrando la dulce familia de la que está claramente orgulloso.

Puedes leer en La Verdad Noticias: Meryl Streep, ¿Podría ser la próxima 'Princesa Leia' de Star Wars Episodio 9?

¿Crees que Will Ferrell corresponda el crush de Meryl Streep?, ¿Te gustaría verlos juntos en el cine? Dinos en los comentarios.