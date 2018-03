Meryl Streep envuelta en un escándalo sexual por su silencio

Este día las calles de Los Ángeles, California, amanecieron decoradas con varias imágenes con la fotografía de la actriz estadounidense Meryl Streep con Harvey Weinstein, productor de Hoolloywood envuelto en escándalos sexuales.

Al parecer esta idea fue de un grupo de artistas callejeros, pues de acuerdo con The Hollywood Reporter, los carteles tenían la imagen de Mery Streep con sus ojos cubiertos con una franja roja en la que se puede leer 'Ella lo sabía'.

Hace poco la actriz, Meryl Streep, se vio envuelta en el escándalo sexual que inició el productor, Harvey Weinstein, ya que fue acusado de cometer abusos y acosos sexuales contra varias artistas y dicen Meryl se quedó callada ante esto.

Los carteles comenzaron a aparecen en varios puntos de Los Ángeles, principalmente cerca del estudio de cine 20th Century Fox, misma casa que lanzará en próximas fechas la película The Post: Los oscuros secretos del Pentágono y Meryl Streep es una de las protagonistas.

Rose McGowan es una de las actrices que alegan haber sido voladas por Harvwy Weinstein y además en esta semana señaló que varias actrices como Meryl Streep, que trabajaron 'felices' con Weinstein, se quedaron calladas.

En respuesta, Meryl Streep afirmó que nunca fue invitada a una habitación de hotel por el productor y que "no conocía los delitos de Weinstein "ni en los años 90, cuando la atacó a McGowan, ni en las décadas siguientes, cuando siguió atacando a otras".

"No me quedé callada de forma deliberada. No lo sabía. No apruebo tácitamente la violación", recalcó la actriz ganadora de cuatro premios Óscar.