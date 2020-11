Meryl Streep, Candice Bergen y Dianne Wiest están en un barco en el tráiler Let Them All Talk

Meryl Streep protagoniza el primer tráiler de “Let Them All Talk”

Let Them All Talk es el nombre de una próxima película protagonizada por Meryl Streep, Candice Bergen y Dianne Wiest.

“Déjalos hablar”, como se traduciría el nombre de la película en español, también fue lo primero que dijimos cuando vimos a Meryl Streep, Candice Bergen y Dianne Wiest juntas en la pantalla.

Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges y Gemma Chan protagonizan "Let Them Talk"

Así fue primer tráiler de Let Them Talk

El tráiler de la película nos da todo lo que queremos: Meryl Streep es un autor difícil, Lucas Hedges es su atento sobrino, y Gemma Chan es su agente literario.

El personaje de la ganadora del Oscar, invita a sus viejos amigos Bergen y Wiest, así como a su amado sobrino adulto Lucas Hedges, a unas vacaciones en un crucero "Para divertirse y curar viejas heridas".

¿Por qué no todas las películas tienen esta premisa exacta? ¡Es como un club de lectura de prestigio!.

Está dirigida por Steven Soderbergh, escrita por la autora de cuentos, Deborah Eisenberg y transmitida por HBO Max el 12 de diciembre. Si esta película funciona, perdonaremos a Streep y Soderbergh por The Laundromat.

Te compartiremos todos los detalles de Let Them Talk en La Verdad Noticias, conforme sean revelados.

