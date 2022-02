Merle Uribe pide que su romance con Vicente Fernández aparezca en la bioserie

La vedette solicitó que el romance extramarital que tuvo con el cantante sea mencionado en la bioserie

Luego que se diera a conocer que se alistan dos bioseries de Vicente Fernández, la vedette Merle Uribe se pronunció y aseguró que le gustaría aparecer en alguna de estas producciones, pues dijo se debe contar también la relación amorosa que ‘El Charro de Huentitán’ tuvo con ella fuera de su matrimonio.

Durante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, la actriz aseguró que mantuvo una relación con el intérprete de ‘Hermoso cariño’ de más de siete años pese a que éste ya estaba casado con María del Refugio Abarca ‘Doña Cuquita’.

Las series biográficas sobre el cantante serán producidas por Netflix y Televisa, y tendrán como protagonistas a Jaime Camil y Pablo Montero, aunque la participación de éste último ha sido rechazada por la familia Fernández pues la producción estará basada en la biografía no autorizada del intérprete.

Relación de Merle Uribe y Vicente Fernández

Se conocieron en la película Picardía mexicana 2

La también cantante mexicana recordó que su relación con el fallecido charro inició a finales de los años setenta tras su participación en la película Picardía mexicana 2, tiempo en el que el cantante llevaba ya años casado con doña cuquita.

Asimismo, la actriz expresó su deseo de tener un lugar en la narrativa, pues asegura fue parte importante de la vida de ‘El Charro de Huentitán’. Sin embargo, aclaró que de no ser mencionada por temor a abordar el tema que calificó como “delicado” no le afectaría.

“Porque realmente formé parte de su vida, pero realmente si no me sacan no pasa nada, yo sé lo que viví, yo sé que formé parte de su vida y realmente no habría ningún problema”, detalló la vedette.

Además, agregó que tiene bastante recuerdos con el cantante, mismos que dijo está dispuesta a compartir. “Habría que decirle a Juan Osorio que me hable y yo le cuento muchas anécdotas con Vicente".

¿Cuándo se estrena la bioserie de Vicente Fernández?

La bioserie de Vicente Fernández El Último Rey, el hijo del pueblo' producida por Juan Osorio de la mano de Televisa llegará a la pantalla el próximo 14 de marzo. La historia está basada en la biografía del cantante no autorizada de la periodista Olga Wornat y tiene como protagonista a Pablo Montero. ¿Consideras que Merle Uribe debería de ser mencionada en la historia? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

