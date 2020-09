Mercedes Morán conmueve las redes al anunciar que su mamá murió por COVID-19

mercedes moran muere madre coronavirus

Fue a través de su Twitter, donde la actriz Mercedes Morán anunció que su madre, quien tenía 97 años y estuvo dos semanas internada, falleció por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Hoy se fue mi madre. Después de batallar contra el Covid 15 días con 97 años. Mi agradecimiento eterno al personal médico del Hospital Italiano. Gracias también por todos los mensajes de amor”, escribió en la red social.

Hoy se fue mi madre. Después de batallar contra el covid 15 días con 97 años. mi agradecimiento eterno al personal médico del Hospital italiano. Gracias también por todos los msjes de amor. — Mercedes Moran (@mercedesmoranb) September 1, 2020

"Kuka", como era llamada la madre de la actriz, residía en Serranía, un geriátrico ubicado en Palermo. Por la pandemia, Morán no podía ir a visitarla pero se mantuvo en contacto a diario gracias a los trabajadores del sitio.

Morán compartía en redes la salud de su madre

De hecho, hace unas semanas había compartido una foto de "Kuka" con auriculares.

“Esta foto de mi madre escuchando mi mensaje donde le digo que la amo me ayuda a comenzar el día”, escribió entonces.

Morán se había mostrado de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno nacional frente a la pandemia. "Estoy confiada en lo que está haciendo Alberto Fernández y el ministro de salud. Me parece importante que estén todos juntos", dijo en una entrevista.

"Hay que enfrentar una enfermedad en un país que no tiene muchos recursos", añadió, al tiempo que "No hay que hacer un aprovechamiento político de este momento", algo que "me parece nefasto”.