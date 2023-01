Mensajes eliminados de la canción de Shakira contra Piqué

Desde que se estrenó el BZRP Music Sessions #53, la canción de Shakira le dedicó a Piqué todo el mundo está hablando de ella, pues en el tema se tocan los temas de infidelidad del famoso exfutbolista español, además de otras fuertes referencias a lo que ha acontecido en los últimos meses en la vida de la colombiana.

En medio del revuelo que ha causado la nueva canción de la barranquillera en la que arremete contra Clara Chía, nueva novia de Piqué, los fans han querido saber cómo se ha hecho esta nueva melodía.

Mismo que como te dijimos en La Verdad Noticias, causó las críticas de los periodistas de espectáculos, y la defensa de muchos otros sobre el trabajo y el duelo de la artista originaria de Colombia.

Mensajes ocultos en la canción de Shakira con BZRP

Tras el gran revuelo conseguido con la canción se ha hecho presente Keityn, el compositor de la Sessions #53 de Shakira, quien habló largo y tendido sobre el proceso de creación del tema y las complicaciones que tuvieron para poder hacer la letra y la melodía, por lo que señaló que aunque tuvo muchas ideas, la que compuso la letra fue Shakira pues él se limitó a ayudarla a rimar.

" literal. Yo simplemente la ayudaba a rimar pero la compositora fue Shak", señaló.

Sin embargo, a lo largo de la letra hay varias referencias que la colombiana quiso poner como indirectas para su ex y la actual pareja de este, pues afirma que buscó hacer frases como Yo valgo "2 de 22" haciendo referencia a la edad de la novia de Piqué.

Mientras que en la parte de perdón que te salpique, el compositor respondió que no recuerda bien, pero sabe que tenía idea similar de decir "a ese ají le falta más pique", pero al final quedó de la forma en la que ya conocemos.

Sobre la famosa frase de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, dijo que él tuvo la idea de incluirla al sentirse orgulloso del trabajo de Shakira, pero opinó sobre el duelo que cada quien lo vive de diferente manera y, por lo tanto, lo supera haciendo distintas cosas.

"cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer". expresó.

Aunque también reveló que hubo muchas partes de la letra que fueron eliminadas, pues consideraron que se estaban pasando de la raya, y lo que querían hacer era tirar las indirectas, pero no caer en la agresión, por lo que al final se tomó la decisión de recortar estas estrofas.

Hay muchos fans que ven esta canción como una traición a los hijos de Shakira, pues los pequeños se enterarían de la tiradera que su madre le hizo a su papá, por lo que se han mostrado preocupados, pero todo parece indicar que incluso fue uno de los pequeños la que habría impulsado a Shaki a colaborar con Bizarrap.

El gran recibimiento de la canción ha hecho preguntarse a muchos fans ¿cuánto ha ganado Shakira con sus canciones dedicadas a Piqué?, por lo que se estima que entre las canciones Te Felicito y Monotonia, la colombiana ha ganado 21 millones euros, mismos que se podrían incrementar ahora con esta nueva canción.

¿Shakira le fue infiel a Antonio de la Rúa con Piqué?

Uno de los temas más controversiales que se han revivido es sobre una supuesta infidelidad de Shakira hacia Antonio de la Rúa con Piqué, y es que el exfutbolista y la cantante se conocieron en 2010 durante la participación de la colombiana en el mundial de Sudáfrica 2010, ahí fue donde conoció al español y comenzaron a intercambiar textos.

La relación entre Antonio y Shaki terminó en 2011 entre fuertes rumores de infidelidad, pues se decía que él ya no le prestaba tanta atención, por lo que mediante un comunicado la barranquillera anunció su ruptura de manera definitiva.

Sin embargo, el rumor continúa, pues en varias entrevistas la colombiana aseguró que cuando conoció a Piqué fue amor a primera vista, por lo que muchos creen que hubo alguna infidelidad.

Esto fue reforzado cuando Antonio la demandó por 100 millones de dólares exigiendo partes de las ganancias de la cantante, lo que muchos tomaron que fue una represalia por la supuesta infidelidad, aun cuando la demanda fue desestimada.

