Mensaje de Silvia Pinal a Frida Sofía

Uno de los más grandes conflictos de la descendencia de Silvia Pinal está relacionado con su nieta Frida Sofía pues ella afirma que su abuelo Enrique Guzmán la tocaba indebidamente cuando ella era apenas una niña de 5 años y que posteriormente otros novios y hombres con los que salió su madre Alejandra Guzmán le hicieron lo mismo.

Tras los escándalos, Silvia Pinal emitió un comunicado en el que agradecía la preocupación y buena fe de las personas, mencionó cómo durante años compartió historias desgarradoras durante su programa de “Mujer, casos de la vida real” y finalizó su mensaje diciéndole a Frida que juntas podrían resolver la situación con el diálogo.

"Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas". Comunicado de Silvia Pinal

No obstante, otros medios de comunicación dijeron que en realidad Silvia Pinal no estaba enterada, que su familia le estaba ocultando la información y que aquel comunicado no lo había redactado la última diva del cine de oro mexicano.

¿Qué dijo Frida Sofía de Alejandra Guzmán?

Las confesiones de Frida Sofía no le parecieron adecuadas a Alejandra Guzmán pues ella siempre defendió que lo que decía su propia hija no era cierto y que le dolía que la imagen de su padre se estuviera destrozando por algo que no había hecho.

Entre idas y venidas, la relación de madre a hija que tenían se volvió una guerra hasta que Frida Sofía expresó que no era la hija de Alejandra Guzmán, que solo la había parido pero que nunca fue su madre.

¿Qué opina Silvia Pinal de las declaraciones de Frida Sofía?

Ciertamente la situación que se vivió, vive y vivirá está fuera de su alcance pero Silvia Pinal ha recalcado en diversas ocasiones que preferiría resolver el conflicto con el diálogo y muy apartada de los medios de comunicación.

Silvia Pinal y Frida Sofía en Ventaneando

Durante una programación de Ventaneando se compartió una entrevista que le habían hecho a Silvia Pinal respecto a la situación que se vivía con Frida Sofía y ella se limitó a contestar: “Las cosas de Alejandra, pídanselas a Alejandra, yo no se qué ha pasado con Frida, no la he visto”. Así mismo expresó que cuando habla con Frida prefiere hablar sobre otras cosas más felices. ¿Crees que algún día se resulvan los conflictos de esta familia?

