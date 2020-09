¡Meneó las NALG@S! Kimberly Loaiza presume SENSUAL corografía para Do it

¡Pura sensualidad! Kimberly Loaiza menea las NALG@S bailando su nueva canción

Kimberly Loaiza es la famosa youtuber mexicana que está revolucionando el mundo de las redes sociales al ser una de las más poderosas youtuber hispanohablantes y de las más empoderadas en México, dejando a tras a la carismática Yuya.

En esta ocasión la cantante de 22 años ha conquistado nuevamente a todas sus linduritas, ya que a través de sus historias de Instagram ha publicado un video en donde interpreta un tremendo baile que ha dejado a muchos internautas con los ojos cuadrados.

Hay que destacar que desde el pasado 15 de septiembre se encuentra Do it en un canal de Youtube que pertenece a Fanboy Universe, la canción de la pareja de Juan de Dios Pantoja quien por cierto no había lanzado nada oficial sobre el tema.

El sensual baile de Kimberly Loaiza

Ahora la Lindura Mayor ha sorprendido no solo con el estreno de la canción, sino con una sensual coreografía en la que menea las nalg@s de una manera sorprendente, haciendo que la canción sea uno más de sus grandes éxitos en el mundo de la música.

La pieza electrónica de Kimberly Loaiza tiene una portada en la que se puede apreciar lo siguiente "Dimitri Vegas & Like Mike, Kim Loaiza FT Azteck", además las palabras "Do it" en grande y dura alrededor de 2:37 minutos.

Por otra parte hay que aclarar que Do it es una canción que no está completamente en inglés también tiene algunas partes en español, fue Javier "El Zorrito" youtubero quien compartió en Twitter que ya había escuchado la canción de Kim Loaiza, y que obviamente no le gustó, provocando un revuelo entre algunos internautas.

Cabe destacar que la canción de la Lindura Mayor ya se había filtrado hace unos días y las críticas llegaron de inmediato sobre todo por la letra de la canción que a muchos no les parece correcta, debido a la forma de ser de la cantante y la religi0n que profesa, pues algunas frases parecieran de la letra de una melodía de reggaeton.

