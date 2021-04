Mena Suvari de “Belleza Americana” narra cómo se perdió en las drogas y vicios

Mena Suvari, que saltó al estrellato como actriz con papeles en películas como, Belleza Americana y la franquicia, American Pie, ha escrito unas memorias "desgarradoras" sobre la mayoría de edad en Hollywood.

"The Great Peace: A Memoir" será publicado por Hachette Books el 27 de julio, afirmó la famosa actriz de cine.

"Pasé mucho tiempo pensando en esta decisión y puse todo mi corazón y mi alma en la creación de este libro", dijo Suvari, quien espera su primer hijo con su esposo Michael Hope.

"Me siento más lista que nunca para finalmente decir mi verdad y compartir mi viaje personal por primera vez en mi vida".

En su libro, la modelo convertida en actriz de Belleza Americana revela cómo "se perdió en el sexo, las drogas y las relaciones malas, a menudo abusivas, incluso cuando las películas de gran éxito la hicieron famosa", según el comunicado de prensa.

¿Qué revelará Mena Suvari?

Así lucía la actriz en la adolescencia

Suvari comparte cómo fue crecer en la década de 1990 y cómo navegó por "las duraderas cicatrices psicológicas del abuso, pero sabiendo en el fondo tiene y desea mucho más de la vida".

Una lectura profundamente "vulnerable", Suvari reconoce sus propios errores, comparte lo que aprendió en el camino y explica cómo trabajó "para comprender y crecer en lugar de echar la culpa", según el comunicado.

"Como tal, hace que esta sea una historia atemporal de empoderamiento y redención de las niñas, de alguien que usa su voz para redescubrir su pasado, buscar la redención y comprender sus errores", continúa la descripción, "y finalmente acepta su poder como un individuo para encontrar la manera y la voluntad de vivir y prosperar". Para Suvari, es hora de compartir su historia como nunca antes lo había hecho.

"La icónica estrella de Hollywood la belleza americana, Mena Suvari se ha presentado para contar su historia", dijo la editora Mary Ann Naples en un comunicado. "Hachette Books se enorgullece de llevar sus memorias sinceras, desgarradoras, valientes y, en última instancia, curativas".

“Belleza Americana” impactó la vida de Mena Suvari

“Belleza Americana” impactó la vida de la actriz

American Beauty pudo ser para Mena tanto una bendición como una maldición. Ser elegida específicamente como un objeto de deseo puede haber dado la impresión errónea de que su belleza era más vital para su éxito que su talento. El hecho de que tenga el talento de una actriz de personajes, pero también una apariencia espectacular, confundía a esta industria y sus habilidades de actuación pudieron ser infravalorados.

En Becks, interpreta a una ama de casa de los suburbios cuyo mundo es trastornado por un cantautor, el personaje principal, interpretado por la estrella de Broadway Lena Hall. La actuación de Suvari es matizada, sólida y eléctrica. "Me quedé impresionado desde el primer ensayo", dice la coguionista y codirectora de Becks, Elizabeth Rohrbaugh.

“Belleza Americana” impactó la vida de la actriz

Sin duda, Mena Suvari se ha encontrado con ese tipo de confusión antes. Mientras trabajaba en la película independiente de 2002 Spun, "alguien me dijo en el set:" ¿Eres la chica de American Beauty? "Porque estaba interpretando a una adicta a la metanfetamina. Para ellos, no podían entender. Juegas como Angela Hayes y te quedas ahí. No juegas a ser un adicto a las drogas. Solo necesitas ser joven y sexy".

Al final de Belleza Americana se revela que Angela solo estaba fingiendo ser una seductora; en realidad, es una adolescente normal, aterrorizada ante la perspectiva de acostarse con el padre de su mejor amiga. (Ese personaje es interpretado por Kevin Spacey, de quien Suvari se negó a hablar). La propia Suvari comenzó a modelar antes de que comenzara su adolescencia.

“Estaba en Nueva York cuando tenía 12 años, caminando por las calles con tacones. Tenía la impresión de que eso era lo que tenía que ofrecer. Al final, yo era solo una niña".

"Pero estaba tan acostumbrada a jugar el juego", dijo con una sonrisa:

"Probablemente por eso obtuve el papel [de Angela]".

Mena Suvari en la actualidad

La hermosa Mena Suvari en la actualidad

La hermosa y distinguida actriz oriunda de Rhode Island comenzó su carrera como modelo y debutó en cine en el año 1997 en el film llamado “Nowhere”. Tras una seguidilla de éxitos, su filmografía empezó a opacarse hasta que su participación en el drama televisivo Six Feet Under en 2004 le valió numerosos reconocimientos y así fue cómo regresó a estar en el ojo de los espectadores y de la prensa mundial.

En la actualidad, la guapa mujer, se encuentra filmando Reagan, la biopic sobre el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigida por Sean McNamara y protagonizada por Dennis Quaid.

Actualmente también se encuentra en la dulce espera de su primer bebé y en su cuenta oficial de Instagram podemos observar varias fotos de su embarazo y de cómo está disfrutando de estas últimas semanas con su hermoso vientre abultado en la playa o diferentes escenarios en donde la que más se luce es ella ya que el embarazo le ha caído como anillo al dedo.

Mena Suvari antes y después

Mena Suvari antes y después

Todos recuerdan a Mena Suvari por la icónica escena en la que aparece totalmente desnuda, cubierta solo con pétalos de rosas. Después de este trabajo fue reconocida como una de las actrices más bellas de Hollywood pero en la actualidad pocos saben qué ha pasado con esta guapa mujer. A pesar de la fama que alcanzó en los noventas, Mena tiene apenas 249 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Aún así suele mostrarse muy activa compartiendo fotos y videos para que sus fieles fans no le pierdan la pista y puedan observar cómo luce a sus 42 años de edad. Gracias a sus fotos de Instagram también podemos deducir que la actriz es amante de las caminatas en la playa y de sumergirse en el mar. Por otra parte también gusta de hacer largos viajes por el mundo y disfrutar de la compañía de sus amigos, familia y personas cercanas.

