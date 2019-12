Memo del Bosque de Televisa comparte EMOTIVA foto familiar desde el hospital.

Mi mejor regalo, el amor q todo lo puede,mis bebés, mi motor de vida ❤️��������❤️ @vica_tica gracias por estar conmigo siempre,Te amo !! Estamos viviendo este milagro de la mano de Dios, porque todo lo puedo en Cristo q me fortalece!!! Gracias a toda la familia , amigos q están presentes y a tantos grupos de oración pidiendo por mi salud.. GRACIAS!! A los médicos y enfermeras q lo están haciendo realidad!!! GRACIAS ���� ��Felices fiestas para todos!!! ��#diosesbueno #graciasgraciasgracias

A post shared by Memo (@memodelbosquetv) on Dec 27, 2019 at 9:41am PST