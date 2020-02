Memo Aponte vuelve a ser acusado de violación por una menor ¡Escándalo!

Memo Aponte, conocido actor de doblaje, se ha visto envuelto en la polémica y el escándalo en dos ocasiones, ambas por acusaciones de violación, abuso sexual e incluso, difundir pornografía infantil; en ambas ocasiones las acusaciones han sido hechas por una menor.

Memo Aponte, actor de Disney, acusado de violación

En esta ocasión, una joven publicó en su muro de Facebook como Memo Aponte abusó física y emocionalmente de ella cuando tenía 13 años de edad; de acuerdo a la joven, ambos estaban en una relación que pronto se volvió tóxica.

“Cuando tenía 13 años tenía una relación con el “famoso” actor de Disney, Guillermo Aponte Mille, muchas veces quise salir de ella pero conforme pasó el tiempo me sentí más insegura, aumentaron los gritos y la violencia, fui abusada sexualmente [...] tenía miedo, yo no quería y nada importó más que su masculinidad en juego porque “todos mis amigos ya lo hicieron” con ello llegaron golpes y amenazas”, escribió la joven.

"Cuando lo deje me dijo “Te vas a arrepentir” y así fue, meses divulgó fotografías mías en ropa interior"

De acuerdo a sus declaraciones, cuando intentó denunciar a Memo Aponte no contó con el apoyo de las autoridades, pero eso no evitó que el actor se vengará de ella.

“Cuando lo deje me dijo “Te vas a arrepentir” y así fue, meses divulgó fotografías mías en ropa interior (pornografía al ser menor de edad). Ninguna autoridad me creyó, ninguna amiga tampoco, fui culpada al haber sido violada en todos los sentidos posibles. Me tarde años en superarlo pero hay cosas que no se superan jamás. Este hombre me marcó y él está intacto”.

Memo Aponte es atacado en redes

A raíz de las acusaciones en contra de Memo Aponte, el hashtag #MemoAponteViolador se volvió tendencia en Twitter con cientos de usuarios exigiendo justicia al ser la segunda acusación de una menor de edad en contra del actor de cintas como “Toy Story”, “Buscando a Nemo” y “Phineas y Ferb”.

Se acuerdan cuando hace unos meses también expusieron a Memo y hasta mostraron audios de prueba? Pero nadie creyó, le bastó subir un video llorando para que todos volvieran a creerle y siguió con sus proyectos como si nada #MemoAponteViolador — blue �� (@jaramitaco) February 22, 2020

Ya quiero ver el video pendejo llorando de Memo Aponte diciendo que no es cierto lo que dicen. #MemoAponteViolador — �������������� �� (@Rock__Junkiie) February 22, 2020

memo aponte podrá ser violador, misógino, doble cara, pedófilo y mentiroso pero nunca un buen actor de doblaje. — 약속 ⁷ idk subo fotitos de bts (@nesquikgirl_) February 22, 2020

