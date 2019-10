Memo Aponte se CARACTERIZA como el nuevo Joker y esta es su risa (VIDEO)

Tras el exitoso estreno de la película protagonizada por Joaquin Phoenix como el Joker, algunos de los youtubers e influencers reconocidos en México han estado publicando todo tipo de contenido con tal de estar al tanto de la tendencia mundial que es el personaje del Guasón y fue ahora Memo Aponte quien aprovechó la oportunidad.

Como es costumbre para nuestro Memo, aprovechó la oportunidad de divertirse con sus amigos al asistir a una reunión con sus fans completamente caracterizados de 4 estilos diferentes del Joker, esto gracias a la tienda especializada de disfraces Pesadilla.

Los chicos se caracterizaron del Joker de Jack Nicholson: Batman 1989, Heath Ledger, The Dark Knight 2008, Jared Leto: The Suicide Squad y Memo Aponte del galardonado Guasón de Joaquin Phoenix, al inicio del video nos muestras el increíble trabajo de caracterización logrado por Pesadilla quienes de principio a fin completaron el look de cada uno incluyendo los tatuajes del Joker de Jared Leto.

Los fans de Memo no tardaron en juntarse en la tienda mientras terminaban de maquillarlos, algunos de los admiradores más pequeños le obsequiaron dibujos del famoso payaso mientras que otros se juntaron a la espera de la entrada de los Jokers, quienes de manera divertida entraron en papel soltando la risa característica del Guasón. ¿Quien crees que lo hizo mejor?

No cabe duda que la interpretación de Joaquin Phoenix es una de las más increíbles que se ha realizado y sin duda no sería de esperar que se le entregara un premio Oscar por tal merecido mérito. A diferencia del pasado Joker en Suicide Squad por Jared Leto, esta nueva entrega nos demostró lo equivocados que estábamos al pensar que un Guasón no podía existir sin un Bátman, siendo todo lo contrario esta película nos narra una perspectiva más real y acorde a lo que llega a suceder en el futuro de Bruce Wayne.

Recordemos que el fallecido Heath Ledger fue ganador de un Oscar por su interpretación en la cual se preparó para darnos su propia versión del villano. Ahora es la oportunidad de honrarlo pues el nuevo Joker se ganó el aprecio de sus fans cuya preparación para bajar más de 20 kilos y lograr la risa le tomó 4 meses a Joaquín.

