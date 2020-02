Memo Aponte responde a las acusaciones en su contra: “Me dejé llevar” (VIDEO)/Foto: Instagram

El youtuber y actor de doblaje Memo Aponte vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que fuera nuevamente acusado por presunta violación, abuso y acoso sexual a menores. Ante esto, Aponte decidió realizar un video dando una respuesta por lo ocurrido, afirmando que “se dejó llevar”, entre otras cosas.

Guillermo Aponte Mille, más conocido como Memo Aponte es un famoso actor de doblaje, youtuber e influencer, popular gracias a sus personajes y fanatismo por el mundo Disney. El artista de 28 años, inició su carrera desde muy joven realizando doblaje de voz para diversos personajes de Disney, así como también participó en algunos programas de televisión.

Sin embargo, toda su gran trayectoria en el medio artístico ha quedado manchada. Desde el año pasado, Memo Aponte fue acusado de presunto abuso y acoso sexual a múltiples menores de edad entre 12 a 17 años. Las jóvenes afirmaron que el actor de doblaje se contactaba con ellas a través de mensajes directos de instagram, para luego conversar con ellas en una aplicación llamada Telegram, donde los mensajes se borran cada 24 horas.

En ese momento, el youtuber emitió un comunicado de prensa para expresar que las acusaciones contra él eran falsas y que solo trataban de difamarlo. Pero muchas personas comenzaron a desconfiar de Memo, aunque sus verdaderos fans siguieron apoyándolo.

Caso Memo Aponte en el 2020

Ahora en este nuevo año no fueron sólo las ex fans de Memo Aponte las que lo acusaron de violación y acoso sexual, sino varias de sus ex novias. Una de ellas, fue la joven actriz Pamela Moreno, quien declaró que en diversas ocasiones el youtuber cometió actos violentos y de abuso contra ella.

Estoy que me llorando de miedo pero creo que es momento de que les cuente del abuso psicológico que viví mientras salía con memo aponte. — Pamela (@pamelaamorenoo) February 23, 2020

Después de que se diera a conocer esta historia, diversas adolescentes de entre 12 a 17 años denunciaron en redes sociales todo lo que presuntamente vivieron con Aponte; donde presuntamente él usa instagram para contactar jovencitas y por ser una persona famosa, las convence para que tengan citas o chats subidos de tono con el actor.

Memo Aponte finalmente responde

El 28 de febrero, el actor mexicano Memo Aponte recurrió a su canal de youtube con más de 2 millones de suscriptores, para hablar sobre las acusaciones en su contra de decenas de niñas y adolescentes que afirmaron haber sido acosadas o violentadas por el actor.

Memo Aponte expresó que él se “dejó llevar” por querer conocer personas, ligar, ser amigable y sociable. El youtuber afirmó que ha aprendido y reflexionado sobre este tema, y lo han acercado más a sus padres y a su novia, quienes lo han apoyado en todo momento.

El actor de doblaje dijo que no supo poner límites entre su vida personal y su vida pública, pero que él “nunca ha obligado a nadie a hacer algo que no quiera”. Para concluir, Memo expresó que ahora intentará ser un mejor ser humano en todos los aspectos.

