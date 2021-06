La película ‘Cruella’ se estrenó hace unos días en las salas de cine y en la plataforma de Disney+, por lo cual todo el mundo utilizó las redes sociales para hablar del excelente trabajo que Emma Stone había realizado en pantalla. Sin embargo, el actor de doblaje e influencer Memo Aponte decidió hacer un cosplay de esta popular villana.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió varias fotografías que lo mostraban luciendo el característico look de este personaje, el cual estaba conformado por un abrigo de peluche blanco, un vestido negro ajustado, unos guantes rojos y una peluca negra con blanco, con la cual buscaba simular al cabello de Cruella.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Memo complementó su disfraz con la presencia de sus amigos, quienes se disfrazaron de perros dálmatas. Posteriormente, él compartió un video en su cuenta de TikTok donde imitaba una mítica escena de la cinta animada de 1961.

Cibernautas destrozan en críticas al actor

Los cibernautas no aprobaron el cosplay de Memo y lo destrozaron en críticas.

El disfraz de Memo no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes a través de sus redes sociales mencionaron que su caracterización había sido exagerada y burlesca. De igual modo, algunos recordaron las acusaciones de abuso sexual que el influencer recibió en el pasado y que ha ignorado por completo.

“Por favor, no hagan famosos a los acosadores sexuales”, “Este disfraz me da mucho asco”, “Memo, el rey del cringe en Internet”, “Neta, dejen de hacerlo viral” y “Ya no sabe como llamar la atención” son solo algunas de las críticas que se leen en redes sociales.

¿Qué pasó con Memo Aponte?

Entre los escándalos del actor se encuentran acusaciones de acoso sexual a menores de edad.

Hace un par de años se dio a conocer que Memo Aponte había sido denunciado en redes sociales por acosar sexualmente a sus fanáticas menores de edad. De acuerdo a las acusaciones, el actor las contactaba vía Instagram y les solicitaba fotografías íntimas por medio de Telegram, esto con la finalidad de no dejar rastro alguno de sus fechorías.

Ante dicha situación, el actor reconoció que algunos audios filtrados eran suyos, pero que estos habían sido sacados de contexto y que estaban editados. Finalmente, la Universidad Iberoamericana decidió expulsarlo por agresión de género, decisión que tuvo fuerte impacto en las redes sociales.

Fotografías: Redes Sociales